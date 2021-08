Policejní služební pes Big Boy vypátral skupinu běženců z Afghánistánu, kteří se snažili ukrýt v křoví u dálnice D2 poblíž Hustopečí na Břeclavsku. Na jih Moravy přicestovali minulý týden na ložné ploše kamionu z Rumunska.

Nelegální migranti na jihu Moravy



Celkem:



* 2021: 222 (do konce července)

* 2020: 171

* 2019: 70

* 2018: 33



Nejvíce z Afghánistánu:



* 2021: více než polovina (do konce července)

* 2020: čtvrtina



V České republice letos zatím:



* 354 lidí z Afghánistánu (69 procent)

* 50 lidí z Maroka (10 procent)

* 32 lidí ze Sýrie (6 procent)

Počet nelegálních migrantů přibývá. Loni jich na jihu Moravy policisté zachytili 171, letos do konce července už 222. Nejvíce je jich právě z Afghánistánu. „Speciálně Afghánci putují do Evropy v řádu měsíců i let. Statisticky ale podíl migrantů z této země roste. Loni tvořil jejich podíl čtvrtinu, letos je to za prvních sedm měsíců už více než polovina z celkového počtu zajištěných běženců,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Nejvíce nelegálních migrantů míří do České republiky ze Slovenska. Za první letošní půlrok to bylo celkem 455 lidí. „Naprostá většina jako cíl cesty uvedla Německo,“ poznamenala mluvčí cizineckých policistů Renata Grecmanová.

Běženci využívají k přepravě zejména nákladní auta. V celé republice takto policisté zachytili do konce června 460 lidí. „Jihomoravští cizinečtí policisté už od léta zintenzivnili výkon služby. Slouží nejen na bývalých hraničních přechodech, ale hlídají také zelenou hranici,“ podotkl Šváb.

Při odhalení policistům pomáhá například detektor tlukotu srdce. „Jsou v terénu čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu,“ ujistil před časem Miroslav Toth z cizinecké policie.

Nelegální migranty odhalují při kontrolách také celníci. „Bývají ukrytí v ložném prostoru mezi nákladem, v konstrukčních dutinách vozů či v podvozku. Setkali jsme se s nimi i v blízkosti hraničních přechodů či odstavných parkovišť,“ přiblížila mluvčí jihomoravských celníků Lada Temňáková.

Celníci běžence zadrží, udělají bezpečnostní prohlídku, zkontrolují totožnost a následně přivolají policejní hlídku. „Největší případ svým rozsahem byl z počátku loňského listopadu, kdy jsme v nákladovém prostoru kamionu našli osmačtyřicet lidí ze Sýrie a Turecka,“ zmínila Temňáková.

Zatím není jasné, jak se v počtu nelegálních uprchlíků projeví současná situace v Afghánistánu, který po odchodu spojeneckých vojsk ovládlo radikální hnutí Tálibán. Kvůli současné složité politické situaci v Afghánistánu zatím vládní představitelé jen zajistili evakuaci 170 Afghánců do České republiky.

Brňan Jan Pivec, který v minulosti pracoval v Afghánistánu jako stavební expert věří, že se změní veřejné mínění v České republice o těchto uprchlících. „Nejsou to žádní ekonomičtí imigranti, ale spolupracovali s českou vládou mnohem víc než spousta Čechů, kteří sami sebe nazývají nacionalisty. Nebereme uprchlíky, kteří se rozhodli, že sem přijedou. Jsou to lidé, kteří přišli, protože jinak by je zabili a budou nám nějak prospěšní. Znají nás a spolupracovali s námi. Měli bychom se k nim takto chovat,“ míní.