Jakmile však dorazili, muž na ně reagoval vulgárními nadávkami. „Na výzvu k prokázání totožnosti se spustila neuvěřitelná lavina výrazů, které očividně nepatří do slovníku při alespoň trochu civilizované komunikaci. Byl u toho obnažený do půli těla, kalhoty měl u kolen. Vulgární nadávky pokračovaly a prokládal je větami, že si bude dělat, co chce a že mu nikdo nic nemůže. Na opakované výzvy reagoval hlasitým smíchem a dalšími nadávkami,“ popisoval ve středu zásah z konce ledna velitel vyškovských strážníků Petr Sedláček.