„Manžel si v době své pracovní pauzy odskočil za bytový dům, kde v klidu postával a pil kávu. Pachatel se k němu nenápadně zezadu přiblížil tak, aby ho neviděl. Jakmile se otočil, stál za jeho zády s cigaretou v ruce, kterou mu chtěl hodit do kávy,“ popisovala situaci z ledna obyvatelka Rousínova, která si kvůli obavám o bezpečnost nepřála uvedení jména. Redakce Vyškovského deníku ale její jméno zná.

Napadení podle ní záhy nabralo na intenzitě. „Muž se lekl, když nevěděl, co se v ten moment děje, proto se zeptal, „o co jde“. Pachatel neváhal, ihned po něm skočil a začal s bezdůvodným bitím. Nabádal ho k tomu, aby si klekl a poté, aby skočil do potoka. Útočník měl takovou sílu, že při tom manželovi utrhl kapuci, která byla pevně přišita k bundě,“ vzpomínala žena.

Do útoku mladík záhy zapojil i psa. „Nabádal ho slovy „Trhej, trhej“! Pes po muži skočil, roztrhal mu péřovou bundu na cucky a rifle na třásně. Když už se dostal ke svalům, plně se zakousl do nohy a trhal,“ popisovala dramatickou situaci.

Muž se psovi bránil a pokoušel se uniknout. „Silně křičel „pomoc, pomoc“ a oddělával mu tlamu od nohy, přičemž pachatel toho využil a do muže silně kopal ze všech stran „hlava, nehlava“, zejména do oblasti hrudníku a hlavy a křičel slovy „seš mrtvej, seš mrtvej“! Během útoku se snažil vodítkem svázat manželovi nohy,“ pokračovala žena.

V ten moment si napadený myslel, že je konec. „I přesto sebral všechny síly a celý od krve se dobelhal ke zvonkům, kde zazvonil na všechny sousedy. Jakmile zazvonil, pachatel neváhal, silně zatáhl za vodítko a podtrhl muži nohy. Ten spadl na zem, narazil si kostrč a už se nehnul, jen naříkal,“ řekla jeho manželka.

Jeden z obyvatel bytového domu ale měl slyšet křik o pomoc, aby následně vyběhl s dřevěnou tyčí a psa se snažil odehnat. To se mu podařilo. „Pachatel stál v ústraní a jen všemu přihlížel. Když přiběhli zděšení nájemníci bytového domu křičeli na něj, aby si toho psa zavolal, ale on jen stál a stále přihlížel. Nájemníci muže odtáhli za hlavní dveře a pachatel společně se psem odešli v klidu domů,“ dodala obyvatelka Rousínova.

Muž byl odvezen záchrannou službou a následně hospitalizován pro mnohočetné tržné rány horních a dolních končetin, fraktury žeber a nosu nebo podlitiny celého těla. Zranění jsou patrná na přiložených fotografiích.

Policisté přitom řešili případy, kdy útočník využíval psa, také v minulosti například na Brněnsku v Malešovicích. „Majitel domu se omluvil z jednání s exekutorem a po chvíli se ve dveřích objevil se svým psem, kterého na něj neváhal poštvat. Pracovník soudu pohotově unikl za vchodové dveře. Když však chvátal k autu, zvíře jej dostihlo a znovu na něj útočilo. Exkutora zachránil elektrický paralyzér, kterého se nejméně padesátikilový rotvajler na chvíli zalekl. Pracovník soudu pak rychle unikl do svého auta,“ vzpomínal policejní mluvčí Bohumil Malášek.

