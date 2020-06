Kromě toho auto nemělo registrační značky ani sjednané zákonné pojištění. „Teprve sedmnáctiletý hříšník měl zato pozitivní test na marihuanu i pervitin. Vozidlo bylo odtaženo a mladík putoval do nemocnice k odběru krve a moči,“ sdělila policejní mluvčí s tím, že další šetření rozhodne o tom, jestli se mladík bude zodpovídat z přestupku nebo trestného činu.

Kromě něj zastavili minulý týden policisté na Vyškovsku i dalšího řidiče s pozitivním testem na pervitin. V Malínkách tak skončila jízda muže za volantem náklaďáku.

O víkendu pak ovlivněný řidič boural v Rousínově, kde s fabií nezvládl pravotočivou zatáčku. „Vyjel do protisměru a narazil předním kolem do obrubníku. I přes to, že prorazil pneumatiku a vylomil kolo, urputně se snažil pokračovat dál v jízdě,“ přiblížila Musilová.

Po pár metrech se ale vůz zastavil. „Přivolaní policisté naměřili řidiči téměř dvě promile alkoholu. Je tak podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedla policejní mluvčí.

To v sobotu se její kolegové i za deště setkali s opilým cyklistou v Bučovicích. „Nezvládl zatáčku a narazil do zaparkovaného fordu. Z místa však ujel. Policisté jej dohledali,“ upozornila Musilová.

Výsledek dechové zkoušky u cyklisty přesáhl dvě promile alkoholu. „Výtečník putoval k odběru krve, který určí hladinu alkoholu v době dopravní nehody. Cyklista se bude zodpovídat z přestupku před správním orgánem,“ dodal mluvčí.