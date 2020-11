Už přes pět set lidí z brněnské Bystrce se připojilo ke skupině Hlídáme Bystrc na sociální síti Facebook. Ta si vybrala za cíl pohlídat dodržování vládních proticovidových opatření na území městské části, a to za použití dobrovolných sousedských hlídek. Skupina vznikla na začátku listopadu, její zakladatelkou má být Jana Svobodová. Ve skutečnosti ale za vznikem skupiny nejspíš stojí vtipálek s falešným profilem.

Zdroj: printscreen FBJako první o skupině informoval místní zpravodajský web Bystrčník. „Paní Janu Svobodovou nešlo zkontaktovat. Sama ve skupině prohlašovala, že se s novináři bavit nechce. Její profil na sociální síti vznikl celkem nedávno, v Bystrci ji ale nikdo nezná. Je dost možné, že je profil falešný,“ uvedl člen tvůrčího týmu Bystrčníku, který nechtěl být jmenován. Redakce Rovnosti jeho jméno zná.

Stejný názor sdílí i starosta městské části Tomáš Kratochvíl. „Do detailů situaci nesleduji a nemám informace, že by se nějaké hlídky v Bystrci realizovaly. Profil Jany Svobodové, která měla skupinu Hlídáme Bystrc založit, je podle mých informací nedůvěryhodný,“ uvedl k situaci.

Fotky hříšníků na facebooku

Podle informací dostupných na sociální síti členové skupiny během dne kontrolují chování lidí v Bystrci a hlavně jestli nosí roušku. Dobrovolníci mají sledovat i pohyb lidí venku po setmění. Fotky provinilců pak členové hlídek zveřejňují na stránce skupiny.

Potvrdil to i mluvčí městských strážníků Jakub Ghanem. „Dostali jsme informaci, že se ve skupině mohou objevovat fotografie lidí, kteří ke zveřejnění nedali souhlas. To by mohlo nasvědčovat porušení zákona a informace jsme tedy postoupili k prověření Policii České republiky,“ uvedl.

Josef Pivoda s činností skupiny a sousedskými hlídkami nesouhlasí. „Dodržování vládních nařízení kvůli šíření Covidu je určitě důležité. Ale nemyslím, že je třeba hlídkovat a udávat sousedy kvůli každé hlouposti,“ myslí si.

Strážníci žádná závažná porušení vládních opatření v Bystrci nezaznamenali. „Lidé v Brně podle našich zkušeností většinou pravidla poctivě dodržují, nepovažujeme aktivitu zmíněné skupiny v Bystrci za nutnou,“ doplnil mluvčí strážníků Ghanem.

Aktivita skupiny

- Skupina Hlídáme Bystrc vznikla na sociální síti Facebook 2. listopadu 2020.

- Od jejího vzniku se do skupiny již přidalo 467 členů.

- Zakladatelkou skupiny má být Jana Svobodová z Brna.

- Dobrovolníci ze skupiny mají hlídat dodržování vládních nařízení, hlavně povinného nošení roušek a zákazu nočního vycházení, a nahlašovat ty, kteří opatření nedodržují.