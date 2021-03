Šilhanová jednala v silně podnapilém stavu. Že by po zapálení objektu měla na muže zaútočit, u soudu popřela. „Pamatuju si, jak jsem zapalovala pepo na stole uvnitř buňky. Jeho jsem ale nenapadla," vypověděla u soudu. Napadený muž ale ženu obvinil z útoku ostrým nožem.

Výpovědi obžalované i poškozeného se značně liší. Šilhanová uvedla, že po vypití půl litru vodky se kolem poledne vydala do místního obchodu koupit pepo, protože jí byla zima. Na místě se rozhodla hořlavý materiál nakonec využít k podpálení obytné buňky, ve které muž přebýval. „Napadlo mě to bez dalších myšlenek. Minulý měsíc mu to tam někdo zapálil, tak jsem si řekla, že to udělám taky a třeba se vyleká a vypadne," odůvodnila čin.

Po zapálení chemického výrobku vyšla ven a v dálce muže zahlédla. Místo opustila a po cestě se minula se svým přítelem. Ten požár podle ní šel uhasit. Nikoho jiného neviděla a napadení také popírá. „Byl opilý, mohl spadnout a udělat si to sám. Kolem se válely plechové kusy tašek ze střechy," sdělila svoji domněnku Šilhanová. Zároveň ale podotkla, že z celé události si pamatuje jen malé záblesky a moc si toho nevybavuje.

Poškozený sedmatřicetiletý muž uvedl, že se ženou komunikoval na cestě před hořící buňkou. „Křičel jsem na ni, proč mi to jako zapálila," řekl při prověrce na místě činu tři týdny po události.

Dvakrát ho bodla

Oba se rozcházejí i v popisu místa požáru. Podle muže hořela venkovní část rohu budovy. Šilhanová ale tvrdí, že zapálila pouze stůl uvnitř. Když muž chtěl oheň uhasit, měla ho obžalovaná dvakrát bodnout nožem.

Napadený před ženou utekl a zavolal jejímu příteli, který přispěchal na pomoc. Podle jeho výpovědi ale nehořela ani budova zvenčí, ani stolek uvnitř, nýbrž matrace od postele. Odborníci na místě činu zaznamenali dvě místa ohniska plamene, na matraci i venkovním rohu buňky. Výpověď všech tří zúčastněných na zdokumentované prověrce se neshoduje i v dalších okolnostech.

Muže s dvěma bodnými poraněními museli přivolaní záchranáři transportovat vrtulníkem do bohunické nemocnice. „Napadený utrpěl dvě rány. Jednu v levé oblasti krku a druhou zezadu do hrudní kosti u lopatek. V obou případech se jedná o ránu způsobenou ostrým předmětem se špičatým hrotem," uvedl soudní znalec v lékařském červnovém posudku. Podle něj by nevčasná pomoc lékařů znamenala fatální následky neslučitelné se životem. Zároveň vyloučil zapříčinění samovolným pádem na ostrý předmět.

Šilhanová se se sedmatřicetiletým mužem seznámila přes svého přítele. Ten mu občas dohazoval menší práce a poskytoval jídlo a střechu nad hlavou. Vztah Šilhanové a tohoto muže se ale časem vystupňoval do velmi negativní podoby, kdy měl partnerovi obžalované prozradit i její nevěru. "Je to alkoholik, uživatel drog a dělá tu jen teror," popsala muže při výslechu. Jak obžalovaná, tak napadený byli v minulosti trestně stíháni a po dobu incidentu byli pod vlivem alkoholu.

Soud pokračuje ve středu ráno předvoláním svědků k další výpovědi.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ