Zatím jich je třicet a podle informací provozovatele registrují v průměru kolem dvou stovek jízd denně. „Největší problém je s jízdou po chodníku a ve dvou. Zejména v teplejší dny o prázdninách nebo o víkendu. Nicméně vzhledem k počtu jízd se určitě nejedná o žádnou tragédii, neukáznění jedinci se najdou vždy,“ informoval ve zprávě pro radnici vedoucí boskovického policejního oddělení Martin Doskočil.

Dodal, že ohledně alkoholu pro jezdce na koloběžce platí stejná pravidla jako pro cyklisty. „Co se týká ukradených koloběžek, jako problém z našeho pohledu vidím slabou ochranou a špatnou identifikace jednotlivých koloběžek,“ doplnil policista.

Podle zástupců společnosti Bolt se různé incidenty ze začátku provozu objevují všude. Jezdce se snaží o porušení pravidel informovat a kontrolovat je. „Náhodně kontrolujeme fotografie, které musí uživatel během ukončení jízdy udělat. Pokud vidíme, že koloběžka nebyla vhodně zaparkována, jezdce kontaktujeme a informujeme ho o pravidlech správného parkování. Pokud se to opakuje pravidelně, tak mu zablokujeme profil a na koloběžce se už nesveze,“ uvedli.

Oslňující světlo

S jezdci na elektrokoloběžkách se v ulicích Boskovic setkává například Petr Pečínka. Jako problém vidí jejich osvětlení. „Jediné, co mi na nich vadí, je přední světlo. Tak snad nezáří ani auto s dálkovými světly,“ řekl muž.

Z radnice před časem zaznělo, že provoz koloběžek by měl být jen sezónní a přes zimu v ulicích Boskovic jezdit nebudou. Zároveň mělo město s provozovatelem koncem roku jednat o řešení stížností místních a s tím souvisejících úpravách provozu těchto vozítek v Boskovicích. „Jednání jsme museli kvůli koronaviru odsunout. Zřejmě k němu dojde začátkem příštího roku. Co vím od městské policie, tak provozovatel už koloběžky začal na zimu před časem stahovat a vrátit by se měly až na jaře. Chceme jednat i o možnosti nějaké kompenzace ze strany provozovatele vůči městu. Přece jen se jedná o určitý zábor prostranství,“ řekl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.