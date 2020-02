Kontroly na přechodech: Policisté se ve Vyškově zaměřili na chodce

/FOTOGALERIE/ Vyškovští policisté v tomto týdnu kontrolovali chodce. „Stejně jako řidiči musejí i oni respektovat světelné signály a dodržovat pravidla silničního provozu. Také by měli dbát na to, aby byli z dostatečné vzdálenosti vidět,“ přiblížila vyškovská policejní mluvčí Alice Musilová, na co se policisté při kontrolách především zaměřovali.

Policisté na Vyškovsku kontrolovali chodce. | Foto: PČR