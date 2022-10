Zatímco s druhou obětí se zloději znali, s první nikoliv. „Proto potřeboval hlavní obviněný více lidí, aby co nejrychleji prohledali celý byt," zmínil Krobot.

Mezi obviněnými jsou dvě ženy a tři muži ve věku do třiceti let. Všichni jsou také neslyšící. „Hlavnímu obviněnému hrozí za krádež a porušování domovní svobody až pět let vězení, ostatním čtyřem obviněným až tři roky vězení," oznámil Krobot.

Zdroj: Se souhlasem PČR

Hlavní iniciátor už byl v minulosti trestaný, přiznal se až pod tíhou důkazů. Muž měl statisícové dluhy. U všech výslechů musí být tlumočník z Unie neslyšících.

Policisté mají indicie, že podobných případů bude více. „Obracíme se na případné další oběti z řad neslyšících, aby neváhali záležitost oznámit e-mailem na adresu josef.krobot@pcr.cz nebo prostřednictvím sms na tísňovou linku 158," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.