Tomko vyjížděl 18. srpna 2020 kolem jedenácté dopoledne z křižovatky, odkud se po přímém úseku vydal za vepředu jedoucím tahačem. Když se však v osmačtyřicetikilometrové rychlosti přiblížil k přechodu pro chodce, nestačil zabrzdit před důchodkyní, která se ve stejnou chvíli rozhodla přejít silnici. „Zařadil jsem se do provozu a pustil před sebe tahač. Teprve poté, co projel, jsem uviděl ženu. Je to šok, když vidíte, že se někdo sune přes přechod a ani se na vás nepodívá. V té chvíli se stáváte pasivním účastníkem události,“ popsal tragickou nehodu obžalovaný.