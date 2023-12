Podvodníkovi, který se vydával za pracovníka banky, uvěřila důchodkyně z Brněnska. Dokonce natolik, že vybrala z banky více než tři sta tisíc korun a málem je vložila do bitcoinmatu. Případ se stal minulý týden, policisté o něm informovali v úterý.

„Mamince někdo volal a představil se jako pracovník spořitelny. Oznámil jí, že byl zneužitý její občanský průkaz a že se někdo snaží vybrat na něj peníze nebo založit úvěr a je potřeba ochránit veškeré finance," řekla dcera podvedené ženy.

Následovala série několika falešných telefonů, kterým žena vysokého věku uvěřila, protože působily věrohodně. „V telefonech ji donutili zajet do banky a vyzvednout tam peníze a vložit je na údajně zřízený rezervní fond, který je evidovaný u České národní banky. Maminka peníze vybrala, ale v poslední chvíli si uvědomila, že je to podivné a zavolala mi," popsala dcera.

Potom už se dceři podařilo i s pomocí policie matku najít v Josefské ulici u obchodního domu Letmo. U sebe měla tašku s vysokou sumou. Aby si důchodkyně mohla v pobočce centru Brna vybrat peníze z účtu, poslali pro ni podvodníci dokonce taxi. „Maminka nikdy nejela taxíkem, pět let téměř nevychází z domu," podotkla dcera poškozené.

Podle vedoucího oddělení kybernetické kriminality jihomoravských policistů Stanislava Kovárníka není žádnou výjimkou, že podvodníci pošlou taxi.

Své matce se ten den od rána dlouho nemohla dovolat. Měla obsazeno, což u ní nebývá zvykem. Dovolala se pouze otci. „Tatínek řekl, že maminka odjela, aby vysvětlila podvod. Zjistila jsem, že z účtu byly vybrány všechny peníze," uvedla dcera poškozené. O matku měla strach. Volala proto na policii, aby zjistila, kam matka odjela.

Podvodný e-mail, který dostala důchodkyně z Brněnska od podvodníků, aby jim snáze uvěřila.Zdroj: Deník/Michal Hrabal

V tomto případě měl případ šťastný konec. Podvodníci totiž důchodkyni nestačili instruovat k postupnému vložení peněz do nedalekého bitcoinmatu. „Dostává se to i do poslední fáze, kdy člověk peníze do bitcoinmatu vkládá," potvrdil kriminalista Kovárník.