Za pět tisíc korun prodával na internetu jízdní kolo muž z Vyškovska, podvodník ho připravil o dvě stě tisíc. Podobné případy hlásí v poslední době obyvatelé regionu policistům jeden až dva denně. „Postup je téměř totožný, mění se jen věc, kterou poškozený prodává. Jsou to například učebnice, elektronika, nábytek nebo oblečení. Mění se také odkazy na všechny známé zásilkové a kurýrní služby,“ přiblížila aktuální zhoršení situace policejní mluvčí Alice Musilová.

Jeden z nejčerstvějších případů je právě podvedený muž s kolem, policistům ho nahlásil v uplynulých dnech. „Po mailu se mu ozval zájemce, že chce věc koupit a poslat přes zásilkovou službu. Z mailové adresy, která se jevila jako služba, dostal poškozený odkaz, kde vyplnil informace o zásilce jako váhu a rozměry, ale i číslo svého bankovního účtu s kódem banky,“ popsala mluvčí.

Následně vše potvrdil v aplikaci klíč a tím pachatel získal přístup do jeho internetového bankovnictví. Tam dále několikrát zadal navýšení bankovního limitu. Místo prodeje tak muž přišel o stovky tisíc korun.

Rizika nepodceňuje například Filip Juriš z Vyškova. „Dávám si pozor. Podvodníci to zkouší přes různé nesmyslné kurýrní společnosti,“ potvrdil Vyškovan, podle kterého se při odezvě na inzeráty ozývají mnohdy podezřelé typy lidí.

Někteří lidé přicházejí o všechny své peníze na účtu, zatímco jen prodávají relativně banální věci. Jako další příklad zmínili policisté ženu z Vyškovska, která hledala zájemce o učebnice jen za pár stokorun. Během chvíle jí však z účtu zmizelo skoro sto čtyřicet tisíc.

„Velmi často jsou oběťmi maminky na mateřských dovolených. Lidé jsou zvyklí nakupovat přes internet a vyplňovat údaje k platební kartě nebo platit přes internetové bankovnictví. Ve spěchu si neuvědomí, že když něco prodávají a kupující má zaslat peníze, je nebezpečné, aby znal údaje k jejich platební kartě,“ varovala důrazně Musilová.

Popsala typický případ na modelové situaci. „Nabídnete věc k prodeji na internetovém inzertním portálu. Poměrně za krátkou dobu se objeví první zájemce, ale nemůže zboží vyzvednout osobně. Navrhne proto dopravu přes kurýra s tím, že peníze zašle na bankovní účet. Prý vše zařídí, dostanete peníze a zaplatí i poštovné. Zní to jednoduše a nebudete se muset o nic starat,“ popisovala policistka metody podvodníků.

Údajnému kupujícímu pak oběť zašle číslo bankovního účtu, své telefonní číslo a e-mail. Na ten za malou chvíli dorazí zpráva s odkazem na kurýrní službu. Tady už každý musí podle strážců zákona zpozornit. Stejně jako u případu v úvodu to je podvržená stránka, která se velmi podobá známým službám.

JAK OCHRÁNÍTE SVÉ PENÍZE?



Do internetového bankovnictví se přihlašujte pouze na originálních webových stránkách banky, a stejně tak kontrolujte i další webové stránky, které se tváří jako oficiální a chtějí po vás vaše soukromé údaje.



Nesdělujte nikomu přístupová hesla ani údaje z platební karty, ani člověku, který se v telefonu vydává za zaměstnance banky nebo policistu. Ti skuteční nikdy po vás tyto údaje po telefonu nechtějí.



Čtěte pozorně text autorizačních SMS zpráv.



Neinstalujte si do počítače žádné neznámé programy, hlavně NE program pro vzdálený přístup neznámých osob (například při nabídce, že Vám, někdo pomůže s investováním).



Pokud očekáváte příchozí platbu, sdělte pouze číslo svého účtu, příchozí platby se nepotvrzují žádným autorizačním klíčem a odesílatel peněz nepotřebuje znát údaje o vaší platební kartě!

Kupující tady vypíše všechny údaje k platební kartě včetně CVC kódu, dále se přes odkaz přihlásí do svého bankovnictví. Tím se však dopustí velké chyby. „Po rozkliknutí odkazu jste zdánlivě přesměrováni do internetového bankovnictví vaší banky, kterou podvodník zjistí dle čísla účtu. Pokud kupující číslo nezná, může zaslat falešný odkaz, kde si banku sami vyberete. Lidé jsou na to zvyklí při placení zboží přes internet, takže jim vše připadá běžné,“ vysvětlila Musilová.

Následně dorazí sms nebo mail, kde oběť potvrzuje transakci. Pak už jen nešťastně sledujete, jak z jejího účtu mizí peníze.