„Odvolací soud napadený rozsudek brněnského soudu zrušil, a nově rozhodl tak, že je obžalovaný vinen, ale trest mu o tři roky zmírnil. Povinnost uhradit způsobenou škodu zůstala tak, jak ji stanovil soud prvního stupně,“ upřesnila Belkovová.

Do vězení se mu nechtělo

Šindelek tím byl pravomocně odsouzen na dva a půl roku. Trest si měl odpykat ve věznici s dozorem, zatímco by poškozené firmě zaplatil 1,1 milionu korun. Se zbytkem soud poškozené odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.

Šindelek dostal trest za to, že třináctého března 1995 v Brně, jako zprostředkovatel smlouvy o koupi násady dvou set kusů chovných hlemýžďů a k nim náležejícího vybavení potřebného k jejich chovu, záměrně do smlouvy mezi firmou a kupcem uvedl číslo účtu nikoli firmy, ale svého soukromého konta. Kupující pak poslala na nesprávný účet zálohu 2,7 milionu korun. Peníze Šindelek využil pro svou potřebu.

Šindelkovi se ale do vězení nechtělo. V září 1998 po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Zrušeno bylo teprve před několika dny. Šindelkovi se celých pětadvacet let dařilo unikat spravedlnosti. Hlemýždí tempo české justice ale nakonec dorazilo do svého cíle, když byl Šindelek dopaden v Argentině. Na začátku listopadu mezinárodně hledaného muže zadrželi policisté poblíž hranice ve městě Puerto Iguazú. Cestoval právě z Paraguaye do Argentiny.

O vydání hledaného podvodníka požádalo Ministerstvo spravedlnosti. Žádost o vydání byla podána na základě ujištění o vzájemnosti, neboť mezi Českou republikou a Argentinou dosud není uzavřena smlouva o vydávání osob.

Vězení se vyhýbal i podvodník z Jihlavy

Letos byl také dopaden další dlouhodobě hledaný a pravomocně odsouzený podvodník Pavel Vorlický z Jihlavy. Vězení se vyhýbal dlouhých osmnáct let. V letech 2004 až 2005 připravil nejméně sto šedesát lidí o asi devadesát milionů korun.

Krajským soudem v Brně za to byl odsouzen na dvanáct let. Jenže do vězení nikdy nenastoupil. V roce 2005 jako by se po něm slehla zem. Někteří věřitelé se dokonce domnívali, že je po smrti. Jenže Vorlický pod změněnou identitou po celou dobu žil na různých místech republiky. Policejní pátrači na Vorlického narazili při hledání jiného člověka.

„Policisté získali několik neověřených poznatků k hledanému muži. Postupným prověřováním se potvrdila jejich pravdivost, a navíc odhalili, že muž využívá několik falešných identit. Zjistili také, že se pohybuje na území metropole, v Jihočeském a Středočeském kraji,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský.

Jak Vorlický, tak i Šindelek už by měli být ve vězení a odpykávat si své tresty, jejichž tempo jim možná bude připadat také jako hlemýždí.