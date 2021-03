Krajský soud v Brně o rozsudku rozhodl na základě předložených důkazů, svědectví napadeného i partnera obžalované, který podle všeho na místo činu přišel oheň uhasit. Zároveň vyloučil spáchání činu jinou osobou či samovolným pádem, jak obžalovaná na předchozím úterním jednání teoretizovala.

"Vzhledem ke znaleckému posudku doktora Zemana lze vyloučit jiné způsobení bodných ran, než použití aktivní síly pachatele. Z časového i svědeckého hlediska nepřipadá v úvahu ani přítomnost jiných osob," uvedl ve středu předseda soudu Karel Knaifl.

Po zapálení vnějšího rohu budovy obžalovaná muže napadla zezadu. Dvakrát jej bodla ostrým předmětem, jednou do krku a podruhé do hrudního koše pod lopatkou. Poté založila i vnitřní požár. Napadený zavolal na pomoc majitele pozemku, neboli přítele Šilhanové.

Odběhl do domu, kde mu přítomný soused zavolal pomoc záchranářů. Ti ho následně vrtulníkem transportovali do Fakultní nemocnice Brno. "Nebýt pohotové lékařské péče, došlo by k fatálním následkům. Vzhledem k místům vpichu můžeme hovořit o štěstí, kdy pachatelka minula o pár centimetrů tepnu krkavici, která by vedla k usmrcení muže," zhodnotil situaci lékařský soudní znalec na úterním jednání.

Na základě faktu, kdy obžalovaná jako bývalá zdravotní sestra musela vědět, jaké riziko toto místo bodnutí znamená, byla obviněna z vědomého pokusu vraždy. Státní zástupce Ivan Hrazdira vzhledem k minulosti obžalované a odborným psychologickým posudkům poukazující na možný výpadek paměti, ať už opileckým okénkem, potlačením či vytěsněním vzpomínek, se snažil najít polehčující okolnosti.

"Vzhledem k postoji obžalované jsem neshledal žádné. Spíše naopak, neboť zcela prokazatelně se Veronika Šilhanová dopustila tohoto jednání z pomsty či nenávisti k poškozenému. Navíc tento čin provedla zákeřně zezadu, kdy to napadený nečekal," pronesl s návrhem na dvanáct let odnětí svobody a finanční náhradou ve výši 104 081 korun za zdravotní náklady a sto tisíc korun za nemajetkovou újmu.

Krajský soud nakonec s finanční náhradou souhlasil v plné výši, ale trest stanovil na nejnižší možnou hranici a to desíti let. Obžalovaná se k události vyjádřila stejně, jak v celém průběhu soudního jednání. "Přiznávám, že jsme s poškozeným měli negativní vztahy a chtěla jsem, aby se odstěhoval. Proto jsem mu šla podpálit tu boudu. Nejsem si ale vědoma, že bych ho jakkoliv fyzicky napadla a jsem si zcela jistá, že jsem u sebe neměla žádnou zbraň," pronesla na svoji závěrečnou obhajobu.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ