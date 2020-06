Místním se v pátek naskytl v parčíku ve Vyškově poblíž ulice Tržiště pohled na rozlámané mladé stromky lípy. Dílo neznámého vandala mezi lidmi vyvolalo rozhořčení.

Mladé stromky lípy rozlámal neznámý vandal. Případem se zabývají policisté. | Foto: Radek Kolmačka

„Co na to říct, kdo dokáže udělat něco takového a udělat si radost, že přemohl takový strom? Je to odpad společnosti. Bohužel, pak něco dělejte pro lidi, jestli to vůbec má nějaký význam. Je to smutné,“ komentoval třeba Jan Jedlička.