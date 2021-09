Na místě zůstal poničený Peugeot 206 stříbrné barvy. Policisté žádají o spolupráci případné svědky. „Pokud máte informace, které by pomohly vypátrat viníka, přivítáme je na tísňové lince 158 nebo na telefonu 725 514 773,“ vyzvala vyškovská policejní komisařka Alice Musilová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.