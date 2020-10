Přímou zkušenost s nimi má i Vyškovanka, která si nepřála být jmenována. Redakce Rovnosti však její totožnost zná. „Muž a žena přijeli v bílé octavii s pražskou poznávací značkou. Tvrdili, že jsou z E.ONu. Když jsem jim ale nechtěla podepsat žádnou smlouvu, tak odjeli s tím, že spěchají na další jednání,“ svěřila se.

Podle mluvčího energetické společnosti Romana Šperňáka její zaměstnanci chodí vždy na předem domluvené schůzky, se kterými zákazník souhlasí. „Základem je nic nepodepisovat bez ověření. Zvláště starší lidé jsou terčem těchto šmejdů a měli by se na novou smlouvu zeptat svých dětí, současného dodavatele nebo klidně i na úřadě. Je také nutné brát v úvahu to, že čím více bude zprostředkovatel nebo dodavatel stupňovat tlak k podepsání, tím je pravděpodobnější, že se jedná o energetického šmejda,“ vysvětlil Šperňák.

Spotřebitele by mělo varovat už to, že podomní prodejci nerespektují vyhlášky měst a obcí, které podomní prodej zakazují. „Podezřelé je dále naléhání, aby rychle podepsal nebo v telefonu odsouhlasil smlouvu. Prodej je sice v některých městech zakázán, ovšem jakmile si spotřebitel prodejce vpustí domů, už se jedná o návštěvu a smlouva je platná. Když už spotřebitel tuto chybu udělá, měl by prodejci sdělit, ať mu tu smlouvu nechá, že si ji v klidu prostuduje a poradí se třeba s dětmi, když odmítne, tak nic nepodepíšu,“ vysvětlila předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalová.

Vymahači a exekuce

Nejvíce problémů se podle ní týká aukcí energií, kde se prakticky téměř vždy jedná o případy, kdy spotřebitel uzavřel buď po telefonu nebo při podomním prodeji smlouvu o aukci energií, přičemž mu byly při uzavírání smlouvy dle sdělení spotřebitelů uvedeny nepravdivé informace, tedy byl uveden záměrně v omyl. „Navíc se nám množí případy předávání ihned po nezaplacení několikatisícových pokut vymahačům, často pod hlavičkou advokátních kanceláří, množí se i hrozby exekucí, což spotřebitele pochopitelně vyděsí. Přitom mnozí podepsali i několik smluv, takže pokuty jsou i v desítkách tisíc korun,“ doplnila Mazalová.

Energošmejdi se i na základě statistik SOS zaměřují na nejvíce zranitelnou skupinu starších, nemocných, osamělých seniorů. „Ti jsou naprosto bezbranní, a musejí čelit překvapením ve vlastní domácnosti, kde nečekají tak silný nátlak, kterému se sami neubrání,“ dodala Mazalová.

Policisté doporučují obezřetnost a ověřování informací. „Týká se to zvláště starších lidí. Podvodníci často také vrací přeplatky za energie nebo chtějí nedoplatky. Takovýmto způsobem to ale nefunguje, vždy dorazí vyúčtování a složenka, nechodí fyzická osoba. Odečty plynoměrů, elektroměrů a vodoměrů jsou vždy dopředu hlášeny na obci a v mnoha případech není třeba ani vstupovat do domu,“ vysvětlila policejní mluvčí a preventistka Alice Musilová.

Novelu poslanci neschválili

O aktivitách šmejdů podle ní nelze vytvořit ucelenou statistiku. „Ne vždy nám totiž lidé takovéto jednání nahlásí, protože se třeba stydí i před rodinou, že naletěli. Nějaká čísla tak ani nejsou směrodatná. Základem je, že rozhodně nepodepisujeme nic, čemu nerozumíme, nebo co si pod tlakem nestihneme ani přečíst,“ radila Musilová.

Již po několikáté poslanci nepodpořili novelu energetického zákona, jejíž navrhovatelé si kladli ochranu spotřebitelů za cíl. Podle bývalého člena rady Energetického regulačního úřadu Rostislava Krejcara problém šmejdů úzce souvisí se zprostředkovateli v energetice, na které míří čím dál více stížností. „Ještě předloni jim na úřadu patřilo každé desáté spotřebitelské podání. Loni to bylo každé páté,“ uvedl Krejcar. Připravovaná změna přitom právě zprostředkovatele omezí přísnými pravidly.