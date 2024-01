Dvoumiliónovou škodu způsobil za uplynulý rok dvaatřicetiletý muž. Kradl na Vyškovsku a Brněnsku, kde si jeho aktivit všimli kriminalisté poprvé. „Když na podzim zjistil, že jsou mu policisté v patách a mapují jeho zlodějské aktivity, změnil bydliště,“ upozornil v pátek na případ policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Zloděj se tedy přesměroval na Vyškovsko, případně mířil i do Brna. „Muž obvykle vyrážel na zlodějské výpravy s jedním z kumpánů. V závěru loňského roku už operoval převážně na vlastní pěst. Na konci roku pak policisté muže po jedné z výprav zadrželi. Zatím se mu podařilo prokázat šest desítek případů,“ doplnil mluvčí.

Na zlodějských akcích se násilným způsobem dostával do různých nemovitostí. Obvykle do stavebních kontejnerů, novostaveb, domů či firemních objektů. Několikrát zamířil i do školní budovy.

„Největší škodu způsobil v Nebovidech na Brněnsku, kde ze stavebního kontejneru odnesl nářadí a náčiní řemeslníků za čtvrt miliónu korun. Ne vždy byla jeho výprava úspěšná. Po vloupání do autobusu odstaveného v Troubsku se musel spokojit s asi pětistovkou v drobných mincích,“ zmínil Malášek.

Podobně skončila násilná návštěva jedné z brněnských restaurací. Z ní si odnesl asi třítisícovou hotovost v drobných mincích. Většinu z odcizených věcí obratem pod rukou prodal. Získané peníze utratil, nemalou část za drogy.

Muže policisté viní z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. „Je stíhaný vazebně, jeho dva kumpáni na svobodě,“ dodal mluvčí.