„Díky nim i pomoci místních byli nejvýraznější vandalové dopadeni. Nyní své činy vysvětlují policii,“ informovala mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Zlepšení situace si všímají i obyvatelé. „Myslím si, že na to mají vliv také otevřené školy. Pomohly samozřejmě i akce ze strany města,“ připustila třeba Slavkovanka Karin Vítková, která proti řádění vandalů před časem dokonce iniciovala petici.

Vandalové poškozovali stromky, ničili lavičky, odpadkové koše nebo pohazovali odpadky. Poškozovali také soukromý majetek.

Strážníci od května působí v pětičlenném týmu, což jim umožňuje nasazení v nočních hodinách. „Opakovaně provedli u skupinek mladistvých dechové zkoušky. Pokud by testy byly pozitivní, znamenalo by to pro dané dítě přivolání rodičů, přizvání sociálních pracovnic a odvoz na kontrolu do dětské nemocnice v Brně,“ doplnila Slámová s tím, pozitivně na alkohol zatím strážníci testovali dva mladistvé.