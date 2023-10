Převážel přes Lanžhot třicet Syřanů v dodávce, soud muže poslal do vězení

/VIDEO/ Za pokus o převoz třiceti syrských migrantů do Česka a následné divoké ujíždění před policisty odsoudil ve čtvrtek Krajský soud v Brně třiadvacetiletého Oleksandra Hoidu na šest let a devět měsíců do vězení. Státní zástupkyně uzavřela s odsouzeným cizincem dohodu o vině a trestu, jeho výpověď totiž pomohla rozkrýt další závažný případ. K činu došlo před rokem v Lanžhotě, Deník o události informoval.

Výši trestu zdůvodňuje státní zástupkyně Iveta Eichlerová. | Video: Deník/Magdaléna Blažková