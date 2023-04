Osmnáct let vězení je trest, který Krajský soud v Brně uložil za pokus o vraždu při loupeži historických vozů ve Vyškově Martinu Proseckému. Dva poškozené napadl mačetou.

Krajský soud v Brně potrestal trojici mužů, kteří ve Vyškově spolupracovali při pokusu o krádež historických aut za miliony korun. Verdikt z konce března není pravomocný. | Foto: ČTK

Soud potrestal ještě dva muže, za pokus o loupež a další trestné činy uložil soud Proseckému komplicovi trest devět a půl roku vězení, dalšímu spoluobžalovanému kromě jiného za omezování osobní svobody podmíněný trest. Hlavní obžalovaný se částečně doznal, popřel však, že by chtěl někoho usmrtit. Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro možné odvolání.

„Nepanovaly žádné pochybnosti o tom, co se stalo, i obžalovaní se v určité míře přiznali," uvedl předseda senátu Dušan Beránek.

VIDEO: Chtěl být brzy doma. Opilý řidič boural u Rousínova, jel až z Jeseníků

Za plánem, jak přijít ke třem historickým vozům značky Tatra za miliony korun, stojí podle státního zástupce Marka Vagaie právě Prosecký, který byl jako jediný z trojice souzený pro pokus o vraždu. Soud vězením potrestal i Karla Čermáka, třetím spoluobžalovaným je David Fiala, který byl jako jediný z nich stíhán na svobodě.

Proseckému žalobce navrhl v závěrečné řeči patnáctiletý trest, Čermákovi sedmiletý. Oba nově uložené tresty jsou souhrnné, Prosecký už byl dříve odsouzený za zanedbání výživy, Čermák za krádež. V případě Prosecného jde o recidivistu, v minulosti byl odsouzený opakovaně.

VIDEO: Svědky vážné nehody na Vyškovsku hledají policisté. Projížděli jste tudy?

Žalobce Vagai byl s rozhodnutím soudu spokojený. „Po zhodnocení všech aspektů toho případu, zejména surovosti útoku mačetou, mám za to, že trest není nepřiměřený," řekl po skončení.

Vozy chtěli muži uloupit podle obžaloby loni v polovině ledna, jejich vlastníky jsou dva bratři v důchodovém věku. Prosecký, převlečený za policistu, podle státního zástupce vylákal jednoho z bratrů do Brna, aby si na policejní služebně prohlédl fiktivní kamerové záznamy.

Majitele spoutali

Spolu s Čermákem ho ale v jednom z průmyslových areálů spoutali. Poškozeného měl Čermák za úkol hlídat, zatímco Prosecký by se zatím dostal k vozům. Proti plánu ale poškozeného naložili do vozu k Fialovi a dovezli zpět k domu ve Vyškově, kde byl druhý z majitelů. Fiala podle obžaloby působil jen jako řidič, dostal proto i nejnižší trest, a to dva roky vězení podmíněně odložených na tři roky.

Prosecký s Čermákem následně prohledávali dům, kde hledali doklady k vozům. Spoutaný muž se ale uvolnil a vyhledal bratra. Čermák na jednoho z nich poté podle obžaloby vystříkl pepřový sprej a utíkal pryč, zatímco Prosecký vytáhl mačetu a začal na oba muže útočit.

Provoz na D1 mezi Vyškovem a Kroměříží od soboty zkomplikuje rekonstrukce

Soudce k tomu řekl, že je Prosecký „začal sekat hlava nehlava“. Prosecký z místa činu následně také utekl. Podle lékařské zprávy jeden z bratrů utrpěl středně těžká až těžká zranění, šlo o tři rány mačetou, kdy jedna šla přes obličej a oči. U druhého z bratrů šlo o čtyři rány mačetou, utrpěl lehké až středně těžké zranění. Oba byli několik dní v nemocnici.