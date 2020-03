Středeční případ berou jako výstražný signál. „Je možné, že se mladiství teď budou chovat jako o prázdninách. Přizpůsobujeme tomu výkon služby. Všímáme si míst, kde se schází, ať už to jsou parky nebo různá zákoutí, a budeme je více kontrolovat,“ doplnil Ghanem.

Nemají dozor

Podle brněnského psychologa Jiřího Brančíka děti k popíjení nabádá to, že nemají dozor jako v normálním režimu. „Záleží to ale na výchově. Dítě z rodiny, kde je k alkoholu rozumný přístup, si hned první den nucených prázdnin alkohol nekoupí. Když mají doma rodiče šestnáctiletého potomka, kterého za tu dobu nevychovali, za měsíc už to stejně nedoženou,“ konstatoval odborník.

Tomu, aby se děti cítily jako o prázdninách, se snaží zamezit třeba na Střední škole elektrotechnické a energetické v Sokolnicích na Brněnsku. „Režim je sice s omezením, ale stále má být studijní. Žáci mají internetové kurzy, kterých se musí účastnit. Učitelé chodí normálně do práce. Příští týden vyhodnotíme, jak tenhle přechodný stav funguje,“ přiblížil ředitel školy Oldřich Životský.

Mamka nic neřeší

Některým však osvobození od školních lavic nedalo. „Když je volno, ráda se bavím. Mám dospělého přítele, u kterého s dalšími kamarády přes den pijeme. Pokud jsem večer doma, tak mamka nic neřeší,“ sdělila patnáctiletá Brňanka, která si nepřála uvést své jméno.

Větší zájem o alkohol zatím nezaznamenali třeba v prodejně Žabka. „Mladí tady nebyli. Možná je to i tím, že alkohol máme o něco dražší a je jen jako doplňkové zboží,“ poznamenal ve čtvrtek prodavač v obchodě Roland Maté.

Omezení v Brně:

Od čtvrtka až do odvolání je uzavřené kino Scala.

Organizátoři festivalu JazzFestBrno odložili všechny akce, které se měly konat do osmého dubna.

Brněnské letiště od půlnoci přestalo na třicet dnů odbavovat komerční lety. Po stejnou dobu platí také přerušení leteckých linek do Londýna, Berlína a všechny sezónní nepravidelné lety.

Brněnská zoo zůstane lidem přístupná, avšak od pátku se nedostanou do jednotlivých pavilonů.

Vyřídit přestupek nemohou od pondělí Brňané na pracovišti Jednotky projednávání přestupků městských policistů. Bude uzavřené.

KLÁRA VAŠÍČKOVÁ

JANA TOMALOVÁ