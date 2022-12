Podobnou zkušenost potvrdili i další obyvatelé. „Já osobně jsem měl poškozené dvě auta. Nedaleko je přitom problémový dům, který obývají Romové. Kdyby policie lokalitu častěji prošla nebo projela v nočních a ranních hodinách tak myslím, že by se nic nestalo,“ sdělil Vyškovan, který si nepřál uveřejnění jména, redakce Vyškovského deníku ho však zná.

Zmínil i další zásahy vandala. „Zrovna u našeho domu se to týkalo i fasády, kde použil akorát jinou barvou a to stříbrnou. Je to asi tři týdny zpátky. Co vím, tak v naší lokalitě nebylo auto poškozené poprvé, takže možná by pomohly i kamery,“ uvažoval muž.

Viníka zadrželi

Rozšíření kamerového dohledu podporují mnozí oslovení Vyškované. Zmiňovali přitom důležitost přístupu městské i státní policie při pátrání po konkrétních vinících.

Policisté případ už aktivně řešili. „Můžeme potvrdit, že poškozených vozidel jsme zatím zaznamenali devět. Nám známá osoba vozidla znehodnocovala především postříkáním nějakým druhem barvy,“ přiblížil případ policejní mluvčí Petr Vala.

Strážci zákona postupovali rychle. „Případ prošetřujeme kvůli podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Škodu jsme předběžně vyčíslili na celkem pětašedesát tisíc korun,“ doplnil mluvčí.

Sdělil také, že údajný viník je už zadržený. „Jednalo se o případy, které se ve městě staly z minulého čtvrtka na pátek. V souvislosti s tím vyšetřujeme podezřelého muže,“ zdůraznil Vala.

Poškození vozidel nebo sprejerství není podle policistů ve městě neobvyklé. „U takovéhoto většího množství aut jedním pachatelem za tak krátkou dobu je však daleko méně časté. Určitě je dobře, že kolegové dopadli původce za tak krátkou dobu,“ reagovala vyškovská policistka Alice Musilová.

Bezpečné místo

Město zvažuje rozšíření kamer do několika dalších lokalit. Úvahy ale nemají přímou souvislost s řáděním vandala z poslední doby. „Nová kamera se v příštím roce objeví na kruhovém objezdu ulic Kroměřížská, Tržiště a Tyršova. Umístění další je v plánu do prostoru Zámecké zahrady,“ upozornil vyškovský místostarosta Roman Celý.

Případné další rozšíření působnosti kamer je podle něj do budoucna otevřené. „Bude záležet na bezpečnostní situaci. Naštěstí Vyškov patří mezi velmi bezpečná města v poměrech České republiky,“ dodal Celý.

Jeden z nejextrémnějších případů zaznamenali Vyškované předloni, kdy opilý mladík v ulicích Dukelská, Sportovní a Letní poničil za jednu noc čtrnáct aut, kterým urážel zrcátka a ničil skleněné výplně dveří.