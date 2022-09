Peníze posílal poškozený několik posledních let na účet, který mu určil Kalashnyk. Účet měl patřit jeho manželce Valentyně Kalashnyk. Svědek si však u soudu nemohl vzpomenout, jak dlouho už konkrétně Kalashnykovi peníze posílá. „V roce 2014 jsem ve Vaňkovce předal Kalashnykovi dvacet tisíc v hotovosti s tím, že dál už platit nebudu. Začal mi vyhrožovat a nahánět mě tam. Od roku 2015 jsem začal platit na účet. Co bylo předtím si nevzpomenu, výpalné platím už od devadesátých let různým lidem bez přestávky" řekl svědek.

Gang z Brna je podezřelý z vydírání Ukrajinců. Měli platit za ochranu

Muži z luhaňské brigády údajně po především ukrajinských podnikatelích požadovali pravidelné platby za ochranu před ostatními zločineckými skupinami. Když podnikatelé odmítali zaplatit, začali jim obžalovaní vyhrožovat. Ženy pak měly obdržené peníze prát na svých účtech.

Útok na Davida Ratha ve vězeňské nemocnici: Vietnamec ho chtěl zranit nůžkami

Mezi obžalovanými je i šéf luhaňské brigády Pavlo Vasiljovič Nykolyuk, který byl už před lety spolu s dalším obžalovaným, Pavlo Baykalovem, odsouzený za šíření padělaných bankovek. Nykolyuk je teď navíc kromě účasti na organizované zločinecké skupině obviněný i z přechovávání jedu a nedovoleného ozbrojování. Policisté při prohlídce skladu, který si dotyčný pronajímá, našli několik kilogramů rtuti a dva samopaly.

Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela obžalované loni při operaci s krycím názvem Brigáda. Při domovních prohlídkách u nich našli miliony korun v hotovosti a střelné zbraně. Obžalovaným hrozí v případě uznání viny až dvanáct let vězení.