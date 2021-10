Nejdřív Floriánová sháněla garanta na živnost a další věci do startu. Za měsíc si postavily stánek a začaly prodávat každý den na Zelném trhu, ale neměly dlouhodobě promyšlený plán.

Další rok poznala v předmětu Od nápadu k podnikání, kde studenti předkládají svůj nápad a dostávají konstruktivní kritiku nazpět, Kristýnu, která jí dala nový pohled na nanuky. „Začaly jsme spíš dodávat do podniků, protože prodávat osobně zabere moc času," vzpomíná.

Obě její kamarádky už mají jiné starosti, takže v Brnucích zůstala Floriánová sama. „Dva roky jsem do toho investovala všechen volný čas i peníze, a proto mi přišla škoda to najednou ukončit. Navíc jsem cítila odezvu od lidí, kteří se ptali, zda budeme pokračovat. Ještě k tomu mi kamarádka výhodně pronajala kuchyň," sděluje.

Suroviny se snaží brát od svých babiček, které mají velké zahrady. Ovocné nanuky vyrábí, protože k nim má blízko. Samotné kousky ovoce vkládá do nanuků. „Výroba zabere všechen volný čas. Celý víkend strávím sběrem a odpeckováním ovoce a pak do čtyř dnů to musím zpracovat, aby se nezkazilo," uvádí.

Malý nanuk stojí přes třicet a velký přes padesát korun. „Ti, co to ochutnají, tak se vrací. Cena odpovídá kvalitě, protože je všechno vyráběno ručně," říká. V barech se víc prodávají alkonanuky, ale maminky s dětmi kupují spíše ovocné. Momentálně Brnuky dodávají do osmi podniků po Brně, které jsou uvedené na webových stránkách.

Sezona je závislá hodně na počasí, ale tento rok přestala vyrábět na konci srpna. Příští sezonu by chtěla mít zahájenou na konci května s vybavenou kuchyní a stabilními podniky, kde bude dodávat.

Do budoucna by chtěla Brnuky začít propagovat na svatby a večírky a zásobovat podniky i mimo Brno.

LUKÁŠ SOLAŘ