Podstatný přitom je také způsob vniknutí viníků do bytových domů. Riziko představují hlavně nedovírající hlavní vstupní dveře, které jinak brání cizím lidem v poklidném vstupu. „V případě, že někdo násilně překoná vchodové dveře, dopouští se trestného činu bez ohledu na škodu, kterou samotnou krádeží způsobí,“ upozornil Šváb.

Nemilé překvapení čekalo tento týden například Ivanu Ševčíkovou z Vyškova. Před svým bytem už nenašla pět párů bot včetně značkových. „Necháváme si je tam. Je to pro nás jednodušší, když se vypravujeme ven. Nechápu, jak to někomu mohlo udělat radost,“ divila se Ševčíková.

Podobné případy se přitom podle zkušeností místních ve městě opakují. Zloději využívají příležitosti. „U nás takto loni navštívili vchod a šli po menších botách. Odnesli si moje dvoje značkové a dále mizely dětské. Byla jsem naštvaná,“ potvrdila také Jana Okáčová.

Policisté doporučili, aby obyvatelé bytů pokud možno vše schovávali uvnitř. Ohrožené jsou i drobnosti. „Nechávali jsme před dveřmi bytu třeba vlhčené ubrousky, kterými jsme při návratu zvenku utírali psí packy. Několikrát ale zmizely, od té doby je máme za dveřmi,“ doplnila Vyškovanka Veronika Jaklová.

Mnozí zloději postupují systematicky. „Poškozením a vypáčením vstupních dveří se dostali do několika bytových domů, kde je zaujaly boty před třemi byty. Nezaměřovali se na nic konkrétního, brali dámské i pánské boty, sportovní, trekové i zimní obuv,“ připomněla případ z Brněnska policejní preventistka Zdeňka Procházková.

Situace je v kraji různá. „Případy tohoto typu zatím nemáme hlášeny,“ informovala třeba za břeclavské strážníky Lenka Rigó.

ŠKODY ZA TISÍCE



- Zloději vnikají do bytových domů. Často nevyužijí násilí, ale třeba nedovírající dveře.



- Někteří se zaměřují na značkovou obuv nebo dětské boty, jiní berou vše, co mají zrovna po ruce.



- Při škodě do deseti tisíc korun se jedná o přestupek, jinak o trestný čin.