Podle fotografií policie to vypadá, že jsou z parku mezi Základní školou Komenského a Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm. Podrobnosti o tom, co se stalo, a konkrétní školu, policisté neprozradili. „Všechno je příliš čerstvé. Případ prověřujeme, bližší informace sdělit v tuto chvíli ještě nemohu. Podobné situace se na jihu Moravy objevují naštěstí jen výjimečně,“ dodal Šváb.

Plynové pistole podle odborníka Michala Uhra z Břeclavi spadají do zbraní kategorie D, takže je lze legálně získat nejdříve po dovršení osmnácti let. „Pokud je chlapec mladší, dopustil se přestupku v oblasti zbraní a střeliva. V jeho rukách zkrátka neměla co dělat. Legálně mu to nikdo prodat nesmí, prodejci nejsou blázni a znají předpisy. Předpokládám, že to mohl najít třeba někde doma, ale možností je víc,“ uvažoval Uher, který se zabývá moderními zbraněmi.

Zdůraznil, že takzvaná plynovka slouží především k sebeobraně. „Při výstřelu způsobí silný hluk, který zažene protivníka, ale nevyletí z ní žádný projektil. Další možností je náboj s dráždivou látkou, která je například na bázi slzného plynu. Rozhodně s plynovou pistolí nikoho nezastřelíte, ale způsobíte zranění, pokud ji využijete v blízkosti kůže,“ upozornil Uher.

Násilnější svět

Informace o zásahu ve škole se po městě rychle rozšířily. Téma řešila také starostka Hana Potměšilová, někdejší pedagožka. „Že bychom ve škole někdy měli podobný případ, si nepamatuji. Jsem schopná pochopit, že se dotyčný chtěl zbraní jen pochlubit spolužákům, nemusel ji přinést se záměrem někomu ublížit. Nemám k tomu ale bližší informace,“ sdělila Potměšilová.

Městský radní a současně ředitel Základní školy v nedalekých Dolních Věstonicích Zbyněk Háder událost přisuzuje měnící se situaci ve světě. „Je násilnější. Takové případy se objevovaly v Americe a velkých městech, aby potom zamířily i do menších. Děti rády napodobují,“ tvrdí Háder.

Ve škole, kterou vede, oceňuje působení mladé preventičky, jež s žáky probírá témata jako drogy, násilí nebo kyberšikana. „Na základě toho, co se stalo v Hustopečích, se může zaměřit i na takové téma. Spolupracujeme s ní dva až tři roky, mám k ní v tomto důvěru,“ dodal ředitel Háder.