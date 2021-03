Závodník na Hodonínsku srazil autem pořadatele, hrozí mu 12 let za mřížemi

autor externí autor externí





Účastník automobilového šampionátu, konaném v srpnu roku 2018 v Násedlovicích na Hodonínsku, se podle obžaloby dostal do slovního sporu s pořadatelem závodu, který ho z důvodů porušení pravidel vykázal z prostoru startu. Případ od pondělí projednává Krajský soud v Brně. "Řidič pokyny nerespektoval a snažil se projet jednosměrnou ulicí. Při tom úmyslně zezadu najel do pořadatele, který přepadl přes kapotu auta. Poté v jízdě pokračoval a narazil do dalších dvou účastníků závodů. Následně z místa odjel," přednesla státní zástupkyně Iveta Eichlerová.

Třiačtyřicetiletý Tomáš Chaloupka z Pardubic je obžalovaný z těžkého ublížení na zdraví a hrozí mu pět až dvanáct let ve vězení. Vinu popírá. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock