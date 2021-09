Později ji kontaktovala údajná přepravní společnost zda očekává zásilku od zmíněného muže. To žena potvrdila. V dalším e-mailu byla vyzvána k zaplacení poplatku za zaslání zásilky. Když jej uhradila, kontaktovala jí opět údajná přepravní společnost ze stejné e-mailové adresy, že její zásilka byla pozastavena. A to z několika důvodů, které porušily zásady přepravy. Zásilka obsahuje zakázané položky a je tedy třeba zaplatit určité provize jako clo. „Poplatek byl již výrazně vyšší. I ten žena bohužel zaplatila. Když nic nepřicházelo, poznala, že se stala obětí podvodu. Přišla tak o více než sto tisíc korun,“ uzavřela policejní mluvčí.

Druhou ženu podvodník kontaktoval na sociální síti. Namluvil jí, že pracuje na lodi a je v tíživé životní situaci. „Tvrdil, že mu jde o život a potřebuje někam schovat své úspory. Ženě měl balíček, do kterého peníze zabalí,“ popsala druhý případ policistka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.