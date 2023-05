Také vrtulník nasadili policisté při pátrání po údajně zmizelém cyklistovi z Vyškova. V nočních hodinách se jim ozvala jeho žena. „Manžel si vyjel na kole a ani před jedenáctou hodinou v noci se nevrátil domů. Poté, co obvolala nemocnice, se ho vydala hledat a zkontaktovala i policii. Od ní jsme se dozvěděli, že muž středního věku vyjel asi kolem osmnácté hodiny a obvykle se vrací do jednadvacáté,“ popsala v pátek situaci ze čtvrtka policejní mluvčí Alice Musilová.

Foto: DENÍK/Attila Racek

Na projížďku se muž vydal sám bez mobilního telefonu. „Nic neobvyklého se mezi nimi také nestalo, ale paní měla o manžela veliké obavy. Policistům sdělila i obvyklou trasu směrem k Jedovnicím, kterou se většinou vydával, šlo převážně o lesní cesty. Po cyklistovi pátrali vyškovští i blanenští policisté. Je to velmi dlouhá trasa, takže jsme nasadili i vrtulník,“ sdělila mluvčí.

Po jedné hodině v noci se policistům znovu ozvala žena poté, co se její manžel vrátil v pořádku domů. „Nic zlého netušíc si zašel ještě na pár piv do vyškovské restaurace s dlouholetým kamarádem, kterého při návratu potkal. Policistům se omlouval, že netušil, co způsobí,“ vysvětlila kuriózní situaci Musilová.

Cyklisty vyzvala, ať si při vyjížďkách nezapomínají mobilní telefon, zvláště když jedou sami. Doporučila také, aby se raději ozvali svým blízkým, pokud se zdrží nad obvyklou dobu.