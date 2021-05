Do školy i v létě, tvrdí polovina Čechů. V unikátní anketě Deníku hlasovalo do pondělí přes osm tisíc čtenářů. Pošlete skrze ni důrazný vzkaz politikům před volbami i vy.

Velká anketa Deníku: Volby 2021 | Foto: Deník

Více než polovina lidí chce poslat děti i o prázdninách do školy. Vyplývá to z dosavadních výsledků velké ankety Deníku, kterou do čtvrteční druhé hodiny odpolední vyplnilo už přes pět tisíc lidí. Konkrétně 51,3 procenta dotázaných by dětem a studentům prodloužilo školní docházku až do července. V dotazníku, který cílí k letošním volbám, lze hlasovat i nadále.