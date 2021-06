"Jsem rád, že jsem vyhověl nabídkám pana prezidenta a pana premiéra. Při nástupu mi bylo jasné, že vést nejexponovanější ministerstvo půl roku před volbami je skutečnou výzvou. Nezarazil mě ani dotaz novináře, jestli jsem byl u StB. Když má člověk čisté svědomí i čisté lustrační osvědčení, je jasné, že je vše v pořádku. Daňová přiznání mám také v pořádku, ale nesprávně jsem vyplnil majetkové přiznání a vytvořil prostor spekulacím,“ uvedl na tiskové konferenci odstupující ministr Petr Arenberger (za ANO).

Ten události posledního týdne přirovnal k mediálnímu lynči. "Média na mě vytahovala různé kauzy, za které se, i když se ukázaly jako nepravdivé, nikdo neomluvil. Byla to zajímavá zkušenost," popsal. "Byl jsem překvapen, jaké nepřesnosti média publikují, když tvrdí, že jsou seriózní. Nemohl jsem něco potvrdit, když jsem s nimi nemluvil. Vím, jaké povinnosti mám ve smlouvě, ale oni mě přesvědčovali, že je tam něco jiného," kritizoval Arenberger chování některých novinářů.

„Dozvěděl jsem se, že by měl být mým nástupcem zkušený zdravotnický matador Adam Vojtěch. Doufám, že alespoň tato mediální zpráva je pravdivá. Přeji mu hodně sil a úspěchů," doplnil následně Arenberger a zároveň poděkoval premiérovi, pracovníkům ve zdravotnictví, svým pacientům i dalším občanům, kteří mu vyjádřili podporu.

Návrat zkušeného matadora

Vojtěchův návrat na ministerstvo zdravotnictví již dříve oznámil premiér Andrej Babiš. „Už to můžu říci, ministr nebude pátý, ale čtvrtý a bude to Adam Vojtěch. V září se po covidové zátěži rozhodl, že odejde. Mě to mrzelo, myslím, že byl velice dobrý ministr. Teď jsme se domluvili, že nastoupí a zůstane ve funkci ministra až do konce této vlády,“ prohlásil.

Vojtěchovo opětovné jmenování ministrem zdravotnictví musí Babiš podle svých vlastních slov ještě probrat s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident prostřednictvím svého mluvčího už uvedl, že souhlasí se jmenováním Vojtěcha ministrem. Jmenovací dekret podepíše ve středu, poté bude Vojtěch uveden do funkce ministra.

"Prezident republiky Miloš Zeman vyslovil souhlas s nominací Adama Vojtěcha, ve středu dne 26. května 2021 na Pražském hradě podepíše jmenovací dekret a v odpoledních hodinách bude Adam Vojtěch uveden do úřadu ministra zdravotnictví," uvedl Ovčáček. ČTK poté sdělil, že Arenbergerovu rezignaci přijme prezident ve středu před podpisem jmenování Vojtěcha.

Uznávaný dermatolog Petr Arenberger, který se 7. dubna stal již čtvrtým "covidovým" ministrem zdravotnictví, čelil hned několika skandálům. Problémy měl například se svými majetkovými přiznáními, v nichž neuvedl řadu skutečností. Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, jejímž šéfem byl před svým vládním angažmá, rovněž pronajímal vlastní nemovitost.

Podle Babiše Arenberger svůj konec ve funkci odůvodnil tím, že se společně se svou rodinou ocitl pod tlakem. Na něj si ostatně na pondělní tiskové konferenci stěžoval i sám ministr. „Někdy už to média trochu přehánějí. Kdybych mohl požádat, už mě trochu nechte v klidu. Pokud už je ten tlak veden i třeba na rodinu, tak si myslím, že ministr zdravotnictví si toto nezasluhuje,“ vyzval.

Vojtěchova rezignace

Vystudovaný právník Adam Vojtěch byl ministrem zdravotnictví od prosince 2017, loni v září však na svou funkci rezignoval. „Na ministerstvo zdravotnictví jsem přišel s tím, abych prosadil určité koncepční změny. Nicméně epidemie koronaviru mi je neumožňují dokončit. Pro zdravotnictví jsem pracoval na maximum. Snažil jsem se udělat vše pro to, aby se zdravotnictví posunulo dopředu. Funkci ministra zdravotnictví jsem dělal srdcem a ze všech sil,” prohlásil na tiskové konferenci, na níž oznámil svojí rezignaci.

V současnosti je Vojtěch předsedou představenstva Krajské zdravotní, která sdružuje šest nemocnic v Ústeckém kraji. O jeho možném návratu na ministerstvo do poslední chvíle nevěděl ani hejtman Jan Schiller (ANO). "Právě jedu autem a slyšel jsem to ve zprávách. Zatím mi nezvedl telefon ani pan Vojtěch, ani nikdo jiný. Takže o tom nevím vůbec nic," řekl Deníku. Nastálou situací se bude muset zabývat rada kraje.

Sám Vojtěch se ke svému možnému návratu na ministerstvo zdravotnictví zatím nechtěl vyjadřovat. A potvrdit nechtěl ani to, že nabídku skutečně dostal. "Dozvíte se to včas," uvedl po jednání sněmovního zdravotnického výboru s tím, že nemá dohodnutou žádnou schůzku, která by se případného nástupu týkala.