Andrej Babiš vyzývá Petra Fialu na prezidentský souboj, toho to pobavilo

Expremiér Andrej Babiš půjde do prezidentské volby, pokud jeho konkurentem bude současný předseda vlády Petr Fiala. Řekl to v exkluzivním rozhovoru pro Deník a denik.cz. „Pan Fiala by měl kandidovat, a pokud by to udělal, šel bych do toho,“ uvedl doslova Andrej Babiš.

Bývalý premiér z ANO Andrej Babiš (vlevo) vítá svého nástupce Petra Fialu z ODS v sídle úřadu vlády ve Strakově akademii, ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň