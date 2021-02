"Společně jsme konstatovali, že nejlepší vakcína je samozřejmě bezpečná pro zdraví našich občanů," řekl Babiš. Zároveň je však podle něj důležité mít preparáty hned k dispozici. "Získali jsme strašně moc informací ohledně toho, jakým způsobem Maďarsko řeší pandemii, jakým způsobem vymáhá opatření, jakým způsobem funguje hygiena a jakým způsobem maďarská vláda řeší i vakcíny, které nejsou jenom v Evropské unii," dodal.

Zabezpečování vakcín na evropské úrovni je podle Orbána pomalé. Uvedl, že české delegaci Maďaři sdělili veškeré možné informace. "Žádná tajemství jsme nezachovali pro sebe," uvedl. Zmínil, že občané jeho země jsou disciplinovaní v dodržování protikoronavirových opatření. Od počátku března by podle Orbána Maďarsko chtělo přistoupit k uvolňování některých restrikcí, pokud to situace dovolí.

Kromě Orbána jednal Babiš též s maďarskými ministry zahraničí, vnitra i zdravotnictví. Na pracovní cestu s Babišem vyrazili též například premiérův poradce, bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula, hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal nebo ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch.

Vakcína z Ruska

Podle smlouvy z ledna má Rusko Maďarsku dodat během tří měsíců dva miliony dávek, což bude stačit k naočkování milionu lidí. Maďarský úřad pro kontrolu léčiv vakcínu schválil, na úrovni Evropské unie se tak zatím nestalo. Zdravotníci v Maďarsku možná začnou příští týden očkovat ruskou vakcínou proti covidu-19, řekl dnes Orbán maďarskému státnímu rozhlasu.

Babiš dnes uvedl, že pokud by Česko mělo možnost získat i jinou než v EU schválenou vakcínu, mohlo by zvážit podobný postup jako Maďarsko. "Vakcína není o politice. Je to o bezpečnosti, o zdraví," poznamenal. Podmínečnou registraci v Maďarsku získala také vakcína čínské firmy Sinopharm.

Babiš a jeho expertní tým dnes jednali mimo jiné o zkušenostech s lékem bamlanivimab proti onemocnění covid-19 od společnosti Eli Lilly. Maďaři podle předsedy české vlády zakoupili 3881 dávek. Česko by mělo prvních 500 dávek obdržet v únoru. Lék má omezit množství viru v těle a zamezit těžšímu průběhu nemoci.