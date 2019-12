Unikátní výhledy na Sněžku byly hlavním důvodem, proč se pražská rodina před deseti lety rozhodla pro koupi parcely v Krkonošském národním parku, na které byla stará venkovská chalupa. Když se ukázalo, že dům je ve velmi špatném technickém stavu, s dobrozdáním správy národního parku a stavebního úřadu se majitelé rozhodli pro vybudování nového domu. Nechtěli jít cestou tradiční roubenky, přáli si moderní horskou chatu, která zúročí především nádherné výhledy do okolní krajiny a poskytne dostatek místa a pohodlí pro rodinu i prostor pro setkávání s přáteli.

Investor oslovil bývalého spolužáka ze střední školy, architekta Petra Koláře, spolumajitele ateliéru ADR. Byla to sázka na jistotu. „Známe se přes třicet let. To byla výhoda, věděl, co chceme a jak naše rodina žije. Petr pro nás vytvořil i dům v Praze, takže porozumění je vzájemné,“ vzpomíná majitel. Rodina si přála dům stejně velký, jako byla původní chalupa, ostatně její tehdejší jméno Tereza nese i nová stavba.

Součástí zadání bylo použití sedlové střechy a přírodních materiálů v exteriéru, v interiéru pak masiv. Aby si rodina užila výhledů na Sněžku i do údolí Malé Úpy, nechyběla na seznamu velká okna. Zadání investora zhmotnil architekt Kolář do podoby minimalistické stavby ze dřeva a kamene, která ukrývá moderní interiér, jehož společným jmenovatelem se stala jednoduchost a funkčnost.

Kamenné zdi, dřevěné schodiště

Chata vychází z půdorysu původního objektu. Stojí v prudkém svahu, na konstrukci betonového skeletu je posazena dřevostavba zastřešená sedlovou střechou, jejíž fasáda je obložena modřínovým dřevem a kamenem.

Část přízemí je částečně zapuštěna do terénu a opatřena zelenou střechou, která přirozeně navazuje na okolní terén. V suterénu je umístěno technické zázemí a odpočinková zóna s bazénem a saunou. Celoplošný zrcadlový obklad v kombinaci s kamenným obkladem stěny umocňuje dojem, který vyvolává výhled do krajiny.

Právě masivním stěnám z vrstvených kamenů a dřevěným obkladům v kombinaci s moderními prvky, jak ve stavební části, tak u typového nábytku a textilu, přisoudil projekt významnou roli. V Krkonoších se vždy vyskytovaly roubenky s kamennými zdmi a architekti z těchto tradičních principů také vyšli. V exteriéru proto na hlavní část domu se sedlovou střechou navazují dvě křídla postavená právě z kamenů. Kamenný prvek se objevuje také v centrální části interiéru, a to v podobě stěny, která odděluje jídelnu a obývací pokoj od chodby. Hlavní obytný prostor s kuchyní, jídelnou a krytou terasou najdete v přízemí. Dominantou je masivní dubové schodiště, které umožňuje přímý přístup do všech částí domu, propojuje obytný prostor s patrem, bazénem i technickým zázemím.

Ze stejného dřeva si nechali majitelé vyrobit také masivní barové židličky z běleného dubu, z nichž každá váží asi osmdesát kilogramů, i lavice a masivní jídelní stůl, který je dlouhý tři metry. Doplňují ho možná překvapivě subtilní plastové židle, které zbytečně nezaplňují prostor a nebrání výhledu z okna. Při zařizování interiéru si rodina vystačila z větší části s podobným typovým, ale designově zajímavým nábytkem.

V patře, kam vede jednoramenné schodiště, je privátní prostor členů rodiny – čtyři ložnice se samostatnými koupelnami. Dva pokoje mají otevřený krov s přístupem do vrcholu střechy. „Díky tomu je prakticky využita většina prostoru sedlové střechy,“ doplňují architekti. Při realizaci byla částečně využita i torza krovu z původního objektu, na jehož půdorysu stavba stojí. Pokoje mají přístup na společnou terasu, orientovanou směrem na jižní stranu svahu. Ostatně tímto směrem jsou orientována všechna velká okna s bezrámovým zasklením v celém domě, která umožňují nerušený výhled na horské scenérie za každého počasí.

Bouda Černá voda

O pár let později požádali majitelé chaty Terezy o pomoc ateliér ADR znovu, když získali starou vlekařskou stanici, stojící při soutoku Kolbenova potoku a potoka Černá voda nedaleko jejich horského domu. Jejich přáním bylo, aby architekti navrhli malou stavbu, která bude sloužit jakožto zázemí pro krátkodobé ubytování přátel.

Na místě vedle staré sjezdovky nedaleko hraničního přechodu Pomezní Boudy proto vznikla malá horská bouda pojmenovaná podle blízkého vodního toku Černá voda. Chatka stojí samostatně na horské louce stranou hlavní zástavby obce Horní Malá Úpa. Dokonalé soukromí slibují vzrostlé stromy a křoviny, jimiž je obklopena. Náročným úkolem, s nímž se musel projekt vyrovnat, bylo zasazení nové stavby do poměrně prudkého severovýchodního svahu Pomezního hřebene.

Stavba je proto založena na betonových sloupcích a celá nadzemní část má dřevěnou konstrukci. Skromný obytný prostor dřevostavbu s rozměry zhruba 5,3 x 5,6 metru rozšiřuje prostorná přilehlá ocelová terasa o rozměrech zhruba 5,3 krát 2,5 metru. Bouda má kompletně černý plášť, který tvoří černý hliníkový plech na střeše a boční fasádě, zbylé dvě štítové stěny jsou obloženy dřevěnými prkny, opět natřenými černou barvou.

S tmavým vnějškem kontrastuje prosvětlený interiér, jehož společným jmenovatelem je stejně jako u chaty Tereza střídmost a funkčnost. Dispozičně je domek rozdělen na vstupní zádveří, obytnou místnost s kuchyňským koutem a koupelnu s WC. V rámci obytné místnosti nad zádveřím a koupelnou vznikl prostor pro spaní, který je přístupný po schodišti z obytné místnosti. Ta je celá otevřena až do hřebene krovu, prostor pro spaní odděluje ochranná síť. Díky velkému rohovému oknu se mohou návštěvníci těšit výhledem do údolí říčky Malé Úpy a okolní krajiny, ale také na vrchol nejvyšší české hory Sněžky.

Ateliér ADR

Petr Kolář s Alešem Lapkou založili ADR v roce 1996, krátce před završením studií na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. První spolupráce dvojice zakladatelů vznikla už v roce 1992, během studií na UMPRUM, pod názvem Architectural Associates. Tým kanceláře v současné době tvoří čtyřicítka architektů a stavebních inženýrů.



Ateliér se specializuje na projekty staveb a rekonstrukce, projekty interiérů, design nábytku a realizace výstav. Získali řadu českých i zahraničních ocenění, aktuálně získal Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za citlivou rekonstrukci stavby v krajině – Pivovar Trautenberk, díky ADR měla Česká republika nejlepší národní olympijský dům při loňské olympiádě v Pchjongjangu. Bodoval také luxusní resort, který tým ADR postavil na Maledivách.