Němci pokračují ve svém experimentu s veřejnou dopravou. Nízkou cenou za měsíční jízdenku chtějí do veřejné hromadné dopravy „nahnat“ co nejvíce cestujících. Za zhruba 1 100 korun mohou už nyní naši západní sousedé cestovat napříč zemí v dopravních prostředcích regionální a příměstské dopravy. Češi si o takovém tarifu mohou zatím nechat jen zdát.

V České republice je cestování v MHD dražší než v Německu. Češi by se mohli od svých sousedů učit. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Oldřich Haluza

Snížit co nejvíce emise z provozu na silnicích a zároveň ulevit městům přeplněným automobily. To si slibují přední představitelé Německa od superlevné jízdenky. Západní sousedé totiž mohou od května cestovat zemí regionální a městskou dopravou za měsíční poplatek 49 eur, což je při současném kurzu lehce přes 1100 korun.

V České republice lze za podobnou, či spíše o něco vyšší cenu pořídit čtvrtletní kupón na veřejnou dopravu pouze pro jedno konkrétní město.

Jak to celé začalo? Psal se květen loňského roku. Stejně jako jinde v Evropě, i v sousedním Německu byla pandemie koronaviru na ústupu. A stejně jako jiné státy, tak i západní sousedé postupně rozvolňovali epidemická opatření. A nejen to. Zároveň se rozhodli pro jeden z největších experimentů ve veřejné dopravě.

Spolková vláda od začátku června do konce srpna maximálně zvýhodnila cestování veřejnou hromadnou dopravou. Za jeden lístek v hodnotě devět eur, což tehdy činilo necelých 220 korun, mohli lidé cestovat napříč zemí v regionálních a příměstských vlacích, metrem, autobusem či v tramvajích. Jízdenka neplatila například v dálkových vlacích IC či ICE či dálkových autobusových spojích.

Německý pokus ovšem nezůstal jen „u ledu“. Přesun cestujících z osobní do veřejné dopravy se německé vládě zalíbil natolik, že se rozhodla v něm pokračovat. Podmínky už nejsou sice tak štědré jako v loňském roce, ale i tak je celorepubliková jízdenka Deutschlandticket z pohledu nákupní ceny velmi zajímavá. Za poplatek 49 eur, tedy něco málo přes 1100 korun, mohou lidé cestovat regionálními a příměstskými spoji napříč zemí, a to bez jakéhokoliv omezení jízd. „Lidé budou moci cestovat po Německu bez jakékoliv složité tarifové struktury,“ vyzdvihl spolkový ministr dopravy Volker Wissing.

Zájem je obrovský

Spolková vláda za takovýto benefit zaplatí zhruba tři miliardy eur, což je více než 70 miliard korun. Na financování se podělí nakonec i jednotlivé spolkové země. Jízdenku je možné si zakoupit pouze on-line, a to na webových stránkách bahn.de. Německá vláda si od tohoto „programu“ slibuje upřednostňování veřejné dopravy před tou osobní.

Zájem o jízdenku je obrovský. Pořídily si ji už přes tři miliony lidí.

Podobně motivuje k cestování veřejnou dopravou i vláda v Rakousku. Tady je možnost si cenově velmi výhodnou jízdenku pořídit od podzimu 2021. Na roční jízdenku za 1095 eur, což je v přepočtu přes 26 tisíc korun, lze cestovat bez omezení napříč celou zemí.

Drahá MHD v ČR? Ne!

V Česku si cestující o takovém tarifu mohou nechat jen zdát. Podobný projekt se i vzhledem ke stavu státního rozpočtu nepřipravuje. A tak zatímco západní sousedé mohou za sumu přes 1100 korun cestovat regionální a příměstskou veřejnou dopravou napříč celou zemí po jeden měsíc, Češi za drobný příplatek mohou jezdit čtvrt roku pouze v jednom městě. Pro dokreslení – čtvrtletní jízdenka stojí v Praze 1480 korun. Ve druhém největším městě Česka, tedy v Brně, je čtvrtletní jízdenka o 110 korun levnější.

I přesto jsou podle dopravců lidé v Česku dostatečně motivováni k tomu, aby upřednostnili městskou hromadnou dopravu před osobní.

„Můžeme říci, že například z finančního hlediska se zřizovatelé dopravních podniků (města) snaží obyvatele motivovat, protože nikde nedošlo k nějakému dramatickému nárůstu cen jízdného. Dopravní podniky také vytvářejí různé marketingové kampaně, aby lidi seznámili se všemi výhodami cestování MHD. Sdružení dopravních podniků ČR aktuálně také připravuje kampaň na podporu MHD,“ podotkla mluvčí Sdružení dopravních podniků ČR Linda Hailichová.

Ani podle spolku AutoMat, který prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě, není problém v ceně jízdenek městské dopravy.

„Cena ročního kupónu MHD je velmi nízká. Město má rezervy v motivaci komfortem a především spolehlivostí. Častá zpoždění a mimořádné události snižují využitelnost a atraktivitu MHD. To opět souvisí s rostoucím počtem automobilů ve městě, které brzdí MHD. Zároveň se potýkáme doslova s epidemií parkovacích přestupků. Špatně zaparkovaná auta nejenže znepříjemňují pěší pohyb po městě, ale v mnoha případech i blokují provoz tramvají. Hlavní město na tuto dlouhodobě neudržitelnou situaci není schopno reagovat,“ popsal výkonný ředitel spolku Martin Šotola. I to je jeden z důvodů, proč Češi upřednostňují osobní dopravu.

Otázky a odpovědi k německé jízdence



Kde si ji lze pořídit a kolik stojí?

Zakoupit ji lze pouze on-line, a to přes webové stránky bahn.de. Pokud nejste příliš zdatní v německém jazyku, webový prohlížeč Google Chrome dokáže stránky přeložit. Pořídit jízdenku lze také pomocí aplikace Deutschland Ticket či u většiny dopravců. Měsíční jízdné vyjde na 49 eur, tedy přes 1 100 korun.



Musím koupit jízdenku i pro děti?

Děti do šesti let jezdí zdarma. Tudíž ji není potřeba kupovat. Děti od šesti let platí 49 eur za kalendářní měsíc, stejně jako dospělí.



Které dopravní prostředky smím využívat?

Jízdenka platí pro přepravu v regionálních či příměstských vlacích, v metru, autobusech a tramvajích. Naopak v dálkových vlacích například IC či ICE či dálkových autobusech tato zvýhodněná jízdenka neplatí.



Jak dlouho jízdenka platí?

I když se nazývá měsíční, rozhodně není vázána na konkrétní počet dnů. Jízdenka platí vždy a pouze pro kalendářní měsíc, ve kterém byla zakoupena. Tedy pokud si jízdenku koupíte například ve druhém květnovém týdnu, její platnost končí posledním květnovým dnem.



Je možné na jízdenku cestovat do okolních zemí, třeba do Rakouska?

Pokud pro nádraží v sousední zemi platí i německé tarifní jízdenky, pak to možné je. Na jízdenku lze tak vycestovat například do Salcburku, Kufsteinu či Schaffhausenu a zpět do Německa. Při využívání veřejné dopravy třeba v Salcburku je ale nutné si zakoupit už místní jízdné. Vše je nutné před cestou ověřit u dopravce.