Zatímco zemědělci mají zrovna žně, o automobilovém průmyslu lze říci pravý opak. Už několik měsíců české automobilky trápí tzv. čipový hladomor. Kvůli pandemii a výpadkům dodávek z Asie chybí čipové polovodiče a nedodělané kusy nových aut dál stojí na mnoha polích a letištích po celém Česku. Nejviditelnější je to u mladoboleslavské automobilky Škoda Auto. Podle šéfa škodováckých odborů KOVO Jaroslava Povšíka se číslo odložených automobilů blíží k 55 tisícům.

Výroba vozů Škoda v závodě Kvasiny. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Dodávky čipových polovodičů a dalších komponent z Asie nadále váznou. Přitom jeden automobil spotřebuje v průměru na 1500 polovodičů. A podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu (SAP) Zdeňka Petzla dojde k vyrovnání převisu poptávky nad nabídkou až na přelomu let 2022 a 2023. „Nebýt tohoto problému, produkce by se minimálně přiblížila předkrizovým dobám. Kvůli nedostatku čipů však nyní odhadujeme, že letos nebude vyrobeno minimálně 70 tisíc vozidel, pro které by jinak automobilky měly zájemce, “ vypočítal Petzl.