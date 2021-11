Nosit respirátor je od pondělí povinné ve všech vnitřních prostorách staveb. To se stejně jako doposud týká například obchodů, nákupních center či zaměstnání. Pracovníci však až doposud měli výjimku ve chvíli, kdy se pohybovali v uzavřeném stálém kolektivu.

Tato výjimka k 25. říjnu skončila. Respirátory tak bude muset nasadit každý zaměstnanec, který má spolupracovníky v okruhu méně než 1,5 metru. Novinkou je také povinnost zaměstnavatele vybavit své pracovníky respirátory v dostatečném počtu.

Změnila se i pravidla pro hromadné akce, i zde jsou respirátory nově povinné, a to bez ohledu na počet účastníků. Až doposud přitom platila povinnost nasadit ochranu nosu a úst při počtu deseti a více účastníků.

Poslední novinkou, která vstoupila v platnost úderem půlnoci na 25. října, je zkrácení karantény při podezření na nákazu koronavirem. Místo dosavadních dvou týdnů potrvá pouze týden, zakončena však musí být PCR testem.

Další změny se chystají

Nejde přitom o jediné novinky, které si vláda premiéra Andreje Babiše připravila jako reakci na rostoucí denní přírůstky nakažených. Od prvního listopadu vznikne personálu restaurací povinnost kontrolovat, zda jejich hosté mají platný doklad bezinfekčnosti - osvědčení o dokončeném očkování nebo negativní test.

Od stejného data se také zkomplikuje život všem, kteří se odmítají nechat očkovat. Platnost negativního testu bude v případě PCR testů zkrácena z jednoho týdne na tři dny, v případě antigenních testů pak ze tří na jeden den.

Za testy navíc budou muset zaplatit. Výjimku mají pouze lidé očkovaní alespoň jednou dávkou vakcíny, děti do 18 let věku a ti, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů. Děti do 12 let pak negativní test nemusí předkládat vůbec.