Nejvlivnější Češka v Evropském parlamentu, jeho místopředsedkyně Dita Charanzová, má obavy o budoucnost ekonomiky Evropské unie, pokud bude zelená transformace nadále nastavena tak nepřívětivě, jako dosud.

Nejvlivnější Češka v Evropském parlamentu – Dita Charanzová. | Audio: Luboš Palata

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou podíváme do Štrasburku za Ditou Charanzovou, europoslankyní hnutí ANO. Probereme s ní poslední přijatý balík ekologických směrnic Fit for 55 a jejich vliv na peněženky Čechů. Budeme se zabývat tím, o kolik zdraží pro Čechy v příštích letech kvůli uskutečňování Zelené dohody pro Čechy vytápění, nebo třeba letenky k moři. A zda sociální fond skutečně pomůže těm lidem, kteří se kvůli těmto krokům ocitnou v nouzi.

„Evropský parlament měl jednu ze svých priorit, aby z toho balíku povolenek byly vyňaty domácnosti. Aby se nový systém emisních povolenek nevztahoval na vytápění domácností. Bohužel v tom konečném vyjednávání hlas Evropského parlamentu vyslyšen nebyl. To byl pro mě ten zlomový bod,“ uvedla Charanzová. „Chápu, že v zelené transformaci musíme jít dál, ale když se na to podívám pohledem českého občana, dopadů, které má už současná situace na domácnosti. A představa, že od roku 2027 půjdou faktury za topení zase nahoru, kvůli zelené transformaci, to bylo něco, pod čím jsem být podepsaná nechtěla,“ dodává.

Bude Charanzová znovu kandidovat?

V podcastu se zastavíme také u podpory zbrojní výroby v Evropské unii. Probereme ale i nedávné vystoupení českého expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše na konferenci konzervativců, kterou pořádal maďarský předseda vlády Viktor Orbán v Budapešti. A budeme se bavit o tom, jak takové vystupování Babiše odpovídá tomu, že hnutí ANO je součástí liberální frakce Renew v Evropské parlamentu a je i součástí strany evropských liberálů ALDE.

Dita Charanzová, která vyhrála v čele kandidátky ANO hnutí minulé volby do Evropského parlamentu, také v našem podcastu prozradí, zda se už rozhodla o své kandidatuře v dalších evropských volbách v květnu příštího roku.

O tom a o mnohém dalším bude tento další díl dnešního podcastu Evropy pro Čechy.

Zdroj: Luboš Palata

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme už třetím rokem každou středu. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata.