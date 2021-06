S takovými řidiči „čumily“ policistům dochází trpělivost. U této konkrétní nehody udělili čtyři pokuty v celkové výši čtyři tisíce korun. Adekvátní trest? Více hříšníkům zkrátka „naložit“ nemohli. „Za tento přestupek hrozí udělení pokuty na místě až do výše jeden tisíc korun, ve správním řízení až 2 500 korun a připsání dvou trestných bodů,“ vysvětluje Hana Rubášová, mluvčí Policie České republiky.

Výše trestů jsou i podle některých policistů k zamyšlení. „Neříkám, že tisíc korun není trest, stále je to dost peněz. Nicméně to neodpovídá tomu, co by se mohlo stát. Co když dotyčný přejede někoho dalšího jen kvůli tomu, že místo sledování dění na silnici kouká, zda má vše zaznamenáno v mobilu? Zase se čeká, až se něco vážného stane a až pak se věci dají do pohybu,“ řekl Deníku středočeský policista, který si nepřál zveřejnit své jméno, ale jehož totožnost redakce zná.

BESIP: Přitvrdíme

Současné tresty za používání mobilního či jiného zařízení řidičem za jízdy se nelíbí ani řediteli BESIPu Tomáši Neřoldovi. „Jedná se o sankce z mého pohledu o naprosto nedostačují a rozhodně neodpovídající závažnosti chování řidiče. Celkově se musí tresty za toto chování zpřísnit,“ říká ředitel BESIPu.

Dopoledne jsme řešili smrtelnou DN na Strakonické ulici, při které zemřeli dva lidé a dva byli těžce zraněni. Je nám líto dalších zmařených lidských životů na silnici! Líto nám ale není řidičů, kteří si nehodu natáčeli na telefony. Na místě jsme jim dali 4 pokuty za 4 tisíce. pic.twitter.com/C8SLRLMjS5 — Policie ČR (@PolicieCZ) May 20, 2021

Přitom návrh na změnu bodového systému, jenž zpřísňuje tresty pro řidiče za nebezpečné chování za volantem, leží od září v Poslanecké sněmovně. Zatím projednán nebyl. „Podle nového bodového systému by byl tento prohřešek trestán pevně pokutou ve výši 2500 korun na místě. Ve správním řízení by pak hrozila pokuta i vyšší než pět tisíc korun,“ připomíná Tomáš Neřold.

Jen za loňský rok pokutovali dopravní policisté celkem 28 018 řidičů, kteří při jízdě drželi v ruce hovorové či záznamové zařízení. Na pokutách za tyto přestupky pak vybrali bez mála 12 077 900 korun. O rok dříve uložili pokuty v celkovém součtu 13 667 900 korun při 30 549 pokutovaných řidičích. „Pokud to situace dovolí, policisté takovéto řidiče pokutují. Ovšem ne vždy je na místě podpůrná hlídka, zasahující policisté musí primárně bránit a chránit místo činu, havárie kvůli zajištění stop a důkazů,“ dodává policistka Hana Rubášová.

Problém řidičů „čumilů“ se netýká pouze Česka. V sousedním Německu se někteří policisté rozhodli k výchově řidičů šokem. Projíždějícího řidiče, který si na začátku května natáčel tragickou nehodu na německé dálnici D3, policisté zastavili a vytáhli ho ven z automobilu. Poté ho odvedli na místo nehody, aby si zblízka prohlédl zničené vozy a i tragické následky kolize. V Česku k takovým věcem policie zatím nikdy nepřikročila.

Sociopatické rysy

Psycholog a soudní znalec v oboru psychologie Josef Kovářík se domnívá, že k „čumilství“ může vést dotyčného několik faktorů: může to být zvědavost, chce vyčnívat nad ostatními, pochlubit se jak je dobrý, že jej při natáčení nechytili, ale také to může vnímat jako svoji životní zajímavost či jako důkaz, že netrpí studem.

„Jako další, ale nejzásadnější mohou být obecně sociopatické rysy u dotyčného „čumila“. Týká se to toho, že takový lidé postrádají ohleduplnost, vůči zemřelému a pozůstalým, chybí jim výčitky svědomí, jde jen o jejich zájmy, jak se to dotkne ostatních, to pro ně není nijak podstatné. Je důležité si uvědomit, takový lidé jsou schopni ublížit, ale výčitky svědomí z toho ale většinou nemají,“ poznamenává psycholog.

Zároveň upozorňuje, že těmto lidem pak podle něho dělá problém rozlišovat mezi dobrým a špatným, jde jim jen o jejich zájmy a zda se počínání dotkne citů druhých, nebývá pro ně podstatné. „Když pak pozůstalí uvidí video na sociální síti, je to další stresový zážitek, což je špatně,“ uzavírá Josef Kovařík a přiklání se k tomu, aby stejně jako v Německu bylo i v Česku trestným činem.

Pokuty za telefonování za jízdy za rok 2020

Počet pokut za telefonování za jízdy Celková částka KŘP hl. m. Prahy 2 211 998 300 Kč KŘP Středočeského kraje 2 977 1 279 700 Kč KŘP Jihočeského kraje 1 521 502 400 Kč KŘP Plzeňského kraje 1 497 455 400 Kč KŘP Ústeckého kraje 610 262 300 Kč KŘP Královéhradeckého kraje 1 167 580 400 Kč KŘP Jihomoravského kraje 3 445 1 725 500 Kč KŘP Moravskoslezského kraje 8 399 3 828 000 Kč KŘP Olomouckého kraje 670 261 900 Kč KŘP Zlínského kraje 1 231 566 500 Kč KŘP kraje Vysočina 2 215 811 500 Kč KŘP Pardubického kraje 1 370 543 100 Kč KŘP Libereckého kraje 425 184 200 Kč KŘP Karlovarského kraje 280 78 700 Kč CELKEM za rok 2020 28 018 12 077 900 Kč CELKEM za rok 2019 30 549 13 667 900 Kč

Zdroj: PČR