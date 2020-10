"Na základě doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly pan prezident rozhodl, že ústavní akt předávání státních vyznamenání bude odsunut a bude se konat 28. října v příštím roce," uvedl na tiskové konferenci kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář.

Na stránkách Pražského hradu se tak 28. října ve 20:00 hodin objeví pouze seznam těch, komu bylo vyznamenání uděleno. Ve večerních hodinách bude také první nádvoří Pražského hradu slavnostně nasvíceno v barvách české trikolóry. Výročí 28. října připomene i slavnostní střídání hradních stráží, které proběhne v pravé poledne a na jeho konci zazní státní hymna.

Na tiskové konferenci, která proběhla bez dotazů novinářů, Mynář nastínil, jak měl vypadat slavnostní ceremoniál. "Neplánovali jsme, že by by byl raut nebo recepce," popsal s tím, že slavnostní akt měl proběhnout jen ve Vladislavském sále za účasti vyznamenaných, prezidenta a nejnutnějšího personálu.

Ostrá kritika Hřiba

Výrok primátora Zdeňka Hřiba:



"Další ukázkový příklad pohrdání občany v přímém přenosu. Přestože pro dolních 10 miliónů bude všude všechno zavřené, tak na Hradě bude párty pro papalášskou smetánku. Důvod je stejný jako na jaře. Prasata jsou hladová."

Mynář rovněž ostře kritizoval pražského primátora Zdeňka Hřiba, který případné konání slavnostního ceremoniálu odsoudil na twitteru. "Chtěl bych se všem vyznamenaným omluvit za slova primátora Hřiba, který slavnostní akt předávání vyznamenání, cituji, nazval párty na Hrade pro papalášskou smetánku," prohlásil Mynář.

Podle kancléře Hřib označil za hladová prasata i veterány z druhé světové války, Karla Gotta i ty, kteří "denně bojují za naše životy". Ty všichni jsou totiž letos mezi vyznamenanými.

"To je nejstrašnější urážka všech vyznamenaných v téměř stoleté historii udělování státních vyznamenání. Kdyby pan primátor Hřib měl sobě alespoň trošku slušnosti, tak se všem mluví, okamžitě odstoupí a někde v soukromí si nafackuje,“ dodal kancléř.

Epidemiologická situace

Až dosud prezident opakovaně uváděl, že bude o předávání vyznamenání usilovat. "Pokud by se tradiční ceremoniál neuskutečnil, byla by to urážka státního svátku vzniku republiky i vyznamenaných," uvedl již dříve Zeman pro Blesk.

Vážím si toho, že pan prezident dal na mé doporučení a předávání státních vyznamenání 28. 10. zrušil. — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 22, 2020

Ministr zdravotnictví Roman Prymula však ve středu uvedl, že pořádat ceremoniál je vzhledem ke stávající epidemiologické situaci nevhodné. "Vážím si toho, že pan prezident dal na mé doporučení a předávání státních vyznamenání 28. 10. zrušil," reagoval Prymula na oznámení Hradu.

České laboratoře během středy odhalily 14 968 nových případů onemocnění covid-19. Denní přírůstek tak poprvé od začátku epidemie atakoval hranici patnácti tisíc. Právě kvůli špatné epidemiologické situaci vláda od čtvrtečních 6:00 až do konce nouzového stavu 3. listopadu nařídila plošná omezení obchodu, pohybu i služeb.

Politici rozhodnutí Hradu vítají



Politici vítají zrušení letošního slavnostního ceremoniálu předávání státních vyznamenání 28. října na Pražském hradě. Podle nich to je rozumný krok s ohledem na šíření epidemie nového typu koronaviru.



"Cokoliv jiného by byl hazard jak se zdravím, tak s důvěrou veřejnosti," řekl ČTK předseda poslaneckého klubu opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek.



Také předseda opozičních Starostů Vít Rakušan považuje zrušení ceremoniálu za správné rozhodnutí. "Také jsme několik týdnů upozorňovali, že by to byl velmi špatný signál společnosti, která musela kvůli vládním opatřením omezit své svobody a přišla o část životních jistot. Politici mají jít příkladem. Být vzorem pro své spoluobčany. Ne odmítat karanténu po setkání s pozitivním případem kvůli vysokým stropům nebo pořádat party na hradě. Doufám, že těch dobrých příkladů bude mnohem víc. Je to cesta, jak navrátit důvěru lidí v politiku," řekl ČTK.



"Konečně i hradní kancelář změnila názor a začala přistupovat k situaci zodpovědně s ohledem na zdravotní rizika a faktickou situaci lockdownu, který vyhlásila vláda," sdělil ČTK předseda Pirátů Ivan Bartoš. S prezidentovým rozhodnutím souhlasí i předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana toleruje ve Sněmovně menšinovou vládu ANO a ČSSD. "Považuji to za současné situace za správný krok," řekl ČTK.



"Jestliže jsou nařízení pro celou ČR, tak platí i pro prezidenta. A spíš mě zaráží, že museli jezdit emisaři na Hrad přesvědčovat prezidenta, aby tato nařízení respektoval," řekl ČTK předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. "Zákony platí pro každého stejně," dodal.