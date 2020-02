Jaké pomůcky si mám vzít s sebou na matematiku a jaký je časový limit na samotný test?

Na test mám 70 minut a mohu si vzít psací potřeby (důležitá je dobře píšící propiska nebo mikrofix) a rýsovací potřeby (pravítka, kružítko a úhloměr). Je naopak zakázáno používat kalkulačku a to i na mobilu.

Co mám psát do záznamového archu a co si mohu vypočítat bokem?

Vše, co má být vyhodnoceno, musí být v záznamovém archu. V testu je několik úloh, kde musím popsat i postup řešení, Do archu musím zapsat ideálně všechny kroky, kterými jsem k výsledku dospěl. Pokud zapíšu jen výsledek, pak žádné body nedostanu. I když je výsledek správný. V úlohách, kde stačí pouze výsledky, platí pravidlo: čím méně toho napíšu, tím lépe. Respektuji zadání a píšu tedy výsledky ve správných jednotkách. Pokud mi zadání jednotku nespecifikuje, musím ji do archu uvést. V konstrukční úloze nesmím zapomenout obtáhnout všechny zkonstruované čáry propiskou nebo mikrofixem. Pokud nechám něco jen tužkou, riskuji, že při oskenování nebude moje řešení čitelné a ztratím tak body i za správně vyřešenou úlohu.

Je vhodné soustředit se při samotné zkoušce nejprve na úlohy, za které je více bodů, nebo postupovat chronologicky?

Pokud do testování nejdu s přesnou znalostí, jaké úlohy mi jdou nejlépe a jaké nejhůře, je chronologický postup v pořádku. Pokud se rozhodnu nějakou úlohu přeskočit, nezapomenu si ji poznačit a vrátím se k ní později.

Co mám dělat, když při samotné zkoušce narazím na něco, na co si nemohu vzpomenout?

Ideálně úlohu přeskočím a případně se k ní mohu později vrátit. V testu je úloh více než dost a v průběhu řešení mě může správný vzoreček či řešení ještě napadnout.

