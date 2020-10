Od začátku března se covid v Česku potvrdil u 92 643 lidí, přes 50 tisíc se za tu dobu z nemoci vyléčilo, nakažených je nyní 41.220. U většiny pozitivně testovaných má covid-19 lehký průběh, v nemocnicích je nyní 1563 pacientů s koronavirem, tedy zhruba čtyři procenta z aktuálně nakažených. Roste i počet vážně nemocných s covidem vyžadujících intenzivní péči, který je podle posledních informací 354.

„Současná opatření nejsou natolik účinná, aby nás dostala po reprodukční číslo 1. To je důvod, proč musíme v pátek oznámit další opatření,“ řekl v České televizi Prymula.

Podle ministra je třeba rovněž posílit kapacity zdravotnictví. Prymula uvedl, že v pondělí se bude vláda zabývat jeho návrhem na povolání mediků na pomoc nemocnicím v rámci nouzového stavu.

"Nouzový stav nevyžaduje, aby to bylo explicitně uvedeno v textu, jak jsem byl informován právníky. Vznikne na to další samostatný právní akt, který to umožní, dnes ráno jsme o tom jednali," doplnil ministr. Podle něj je třeba v příštích třech týdnech, které považuje za kritické, kapacitu posílit a epidemickou křivku ohnout. "Využijeme veškerých možností," dodal.

Přísnější opatření na dalších 14 dní

Prymula upřesnil, že se nová opatření budou týkat především volnočasových aktivit. "Je snaha, aby to základní ekonomický pilíř nepostihlo," uvedl ministr zdravotnictví s tím, že platit budou na 14 dní. Poté dojde k jejich mírnému uvolnění na další dva týdny.

"V pátek představíme balíček, který by měl pomoci zastavit ten ne úplně pozitivní nárůst nakažených. Bude měnit nařízení, která nyní platí. V některých případech to bude o parametrické nastavení, v některých případech půjde o zpřísnění," nastínil Prymula. Uzavření červených regionů - Prahy ani jiných měst - prý nehrozí.

Nicméně opatření, která nyní platí ve školách a například v restauracích, nezůstanou podle Prymuly ve stávající podobě.

Nouzový stav

Nouzový stav platí od tohoto pondělí a potrvá 30 dní a přinesl s sebou určitá nová opatření. Patří mezi ně uzavření středních škol v rizikových oblastech nebo zákaz hromadných akcí ve vnitřních prostorách nad deset lidí, ve venkovních prostorách může být maximálně 20 lidí. V restauracích pak může u jednoho stolu sedět maximálně šest lidí.

Přehledný seznam nových opatření najdete ZDE:

"Pokud někdo tvrdí, že tu zavádíme nějaký policejní stát, tak je to naprostý nesmysl. Řada opatření je daleko mírnější, než je to v jiných demokratických zemích," hájil Prymula v pátek na tiskové konferenci zpřísnění opatření.

Podle něj hrozí, že pokud nebudou opatření respektována, dostane se zdravotnický systém na hranu svých kapacit. "Pokud by se denní rárůsty pohybovaly v rozmezí šesti až osmi tisíc, dostaly bychom se v horizontu zhruba čtyř týdnů do problémů," upřesnil Prymula.

Denní rekordy

Pozitivní zpráva je, že více než polovina nakažených se již z nemoci vyléčila. Lidí aktuálně trpících covidem-19 je 40 440. U většiny nemocných má covid-19 lehký průběh, v nemocnicích je nyní jen zhruba 3,8 procenta z aktuálně nemocných.

Hospitalizovaných ale v poslední době rychle přibývá. Podle posledních údajů ministerstva k pondělku vzrostl počet lidí s covidem-19 v nemocnicích jen od minulého pondělí o dvě třetiny na 1387. Ještě výrazněji stouplo množství hospitalizovaných, kteří jsou ve vážném stavu, a to o tři čtvrtiny na 326.

Podobný skokový nárůst se v posledních týdnech objevuje také v počtech zemřelých lidí nakažených koronavirem. Jen od začátku minulého týdne se zvýšil počet úmrtí o více než čtvrtinu na úterních téměř osm stovek.

Výrazně v uplynulých dnech stoupal rovněž podíl potvrzených případů covidu-19 na počtu provedených testů. V neděli dosáhl rekordních 23,74 procenta. V pondělí sice klesl na 17,77 procenta, i přes pokles to ale byl druhý největší podíl nakažených na počtu testů od začátku epidemie. Údaje o podílu za úterý zveřejní ministerstvo až dnes večer.

Za vyšším podílem pozitivních testů je pokles trasování kontaktů krajskými hygienickými stanicemi, napsal v pondělí na twitteru ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch, který vede laboratorní skupinu ministerstva zdravotnictví. Více lidí než hygienici posílají podle něj na testy praktičtí lékaři, které nakažení vyhledají už kvůli začínajícím příznakům nemoci. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška je za vyšším podílem nakažených na počtu testů také úbytek testů samoplátců.

Nejhorší situace je na Uherskohradišťsku

Nejvíce se nyní covid-19 šíří na Uherskohradišťsku, kde se za posledních sedm dní objevilo asi 392 nových případů nemoci v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Více než tři stovky nově nakažených za týden byly zaznamenány také na Náchodsku a Liberecku, kde se objevilo shodně asi 306 případů nemoci na 100 tisíc obyvatel.

V Praze počet nově potvrzených případů covidu-19 v úterý dosáhl rekordních 856. Předchozí nejvyšší denní nárůst ze 17. září byl téměř o stovku případů nižší. Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo v Praze zaznamenáno celkem 19 633 nakažených. Z celkového počtu nakažených v Praze od začátku epidemie se již více než polovina vyléčila.

Celkové tempo růstu nákazy covidem-19 v Česku značně zrychluje. Zatímco hranice prvních 10 tisíc nemocných padla až za 3,5 měsíce od začátku epidemie, dalších 10 tisíc přibylo jen za dva měsíce. K dosažení hranice 30 tisíc prokázaných nákaz už stačily pouze tři týdny a nyní počet nakažených roste v řádu tisíců denně. Na posledních 10 tisíc potvrzených případů tak stačily tři dny.