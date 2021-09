Nejvíce nových případů na sto tisíc lidí za posledních sedm dní vykazuje Praha, kde je incidence 28. Následuje Jihočeský kraj s 16 případy, Středočeský kraj s 15 a Liberecký kraj se 14 nově nakaženými za poslední týden v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Naopak nejméně se epidemie šíří v Olomouckém kraji s týdenní incidencí zhruba čtyři.

Odborníci očekávají, že s nadcházejícím návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol začne epidemie covidu-19 sílit. Podle ředitele Ústavu statistických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška by i při vysoce rizikovém scénáři vývoje mohlo být v nemocnicích kvůli covidu v druhé polovině září kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče. V úterý evidovalo ministerstvo zdravotnictví 64 pacientů s covidem, kteří potřebovali nemocniční péči, v těžkém stavu bylo 11 z nich. Letos v březnu, kdy epidemie Česko silně zasáhla, bylo v nemocnicích přes 9000 lidí.

Od začátku loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno přes 1,678 milionu případů koronaviru, drtivá většina se vyléčila a 30.387 lidí s covidem-19 zemřelo. Zatím poslední úmrtí eviduje ministerstvo zdravotnictví v pátek.

Dominance mutace delta

Z mutací koronaviru v Česku nyní dominuje nakažlivější delta. Původní variantu, která se v ČR začala objevovat loni v březnu, nahradila postupně kolem přelomu roku varianta alfa, dříve označovaná jako britská. Od června se v Česku začala šířit delta, která byla původně označovaná jako indická. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je delta v posledních týdnech ve zhruba 95 procentech z kontrolovaných pozitivních testů a zvyšuje se zastoupení subvariant označovaných delta plus.

Laboratoře v úterý provedly téměř 70 tisíc testů, z toho necelých 28 tisíc bylo PCR, ostatní antigenní. U preventivních a plošných testů, které jsou nejčastější, stoupl oproti pondělí podíl odhalených případů jen nepatrně na 0,19 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se zvýšil z 0,4 na 0,65 procenta. V případě diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky, stoupl podíl pozitivních vzorků z 1,23 na 2,64 procenta.

Zdravotníci v úterý naočkovali proti koronaviru 39.150 lidí, v mezitýdenním srovnání asi o 5000 více. Od začátku vakcinace loni v prosinci zdravotníci podali víc než 11,3 milionu dávek, dokončené očkování má zhruba 5,6 milionu lidí, tedy více než polovina všech obyvatel. Cílem je dosáhnout proočkovanosti minimálně 70 procent lidí. Očkovat je nyní možné od 12 let.