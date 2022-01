Od začátku epidemie v březnu 2020 se v zemi nakazilo koronavirem přes 2,5 milionu lidí, z toho 36 558 v souvislosti s covidem zemřelo. V první polovině prosince umíralo s nákazou přes 100 lidí denně, v poslední době jsou počty obětí nižší. Za tento týden ministerstvo zatím eviduje 226 úmrtí, za stejnou dobu minulého týdne to bylo 304 úmrtí. Údaje z posledních dní se ale obvykle při dalších aktualizacích zvýší.

V Hradci Králové zachytili mutaci covidu B.1.640. Nakažený není v nemocnici

V prosinci epidemie zpomalovala, nyní šíření nemoci opět zrychluje. Odborníci tento vývoj po vánočních svátcích předpokládali mimo jiné i kvůli nakažlivější variantě omikron. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) očekává výrazný nástup vlny omikronu zhruba od 16. ledna a uvádí, že poleví ve druhé polovině února.

Vláda chystá úpravy opatření

Vláda chystá úpravy některých protiepidemických opatření. Ministerstvo vnitra má vybrat oblasti kritické infrastruktury nezbytné pro chod státu, kde by mohli chodit do práce i lidé, kteří se dostanou do karantény.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) dnes konstatovala, že omikron získal v Česku převahu nad ostatními variantami nemoci tento týden. Považuje za vhodné vlnu zpomalit a zploštit. Zploštění vlny umožní podle skupiny předejít přetížení nemocnic a omezení provozu firem a dostupnosti služeb kvůli velkému množství nemocných kvůli vysoké nakažlivosti varianty omikron a její schopnosti obejít existující imunitu.

"Díky imunitnímu stavu populace lze čekat, že i v Česku bude většina nákaz mít mírný průběh. Pokud máte tři dávky, nebo nějakou kombinaci očkování a prodělání nemoci, je to skutečně většinou jen nachlazení, kterého se není třeba bát," uvedl člen skupiny Jan Kulveit.

Omikron už v Česku tvoří polovinu nových nákaz koronavirem, říká výrobce testů

Nejvíce případů covidu na sto tisíc obyvatel za poslední týden je aktuálně v Praze, kde je incidenční číslo 667. Ve čtyřech dalších krajích - Libereckém, Středočeském, Zlínském a Ústeckém, je incidenci vyšší než 400. Naopak nejnižší zůstává v Karlovarském kraji, kde činí 251.

Přibylo testů i očkovaných

Laboratoře v pátek provedly téměř 83 tisíc testů, před týdnem na silvestra jich bylo zhruba o 40 tisíc méně. U nejčastějších preventivních testů bylo pozitivních 4,7 procenta odevzdaných vzorků, minulý pátek to bylo 6,2 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, pozitivita klesla ze 14 procent na 8,8 procenta a podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou už testováni lidé vykazující příznaky, se snížil z 24,2 procenta na 18,6 procenta.

Stejně jako přibylo proti minulému pátku provedených testů, zvýšil se i počet aplikovaných dávek vakcíny proti koronaviru. Zdravotníci jich v pátek vykázali 106 809, což je za poslední dobu nejvíce. Z toho 90 019 lidí si přišlo pro posilující dávku. Ukončenou vakcinaci má v Česku téměř 6,7 milionu lidí.