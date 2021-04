Blatný se o svém odvolání dověděl v úterý večer od premiéra Andreje Babiše (ANO), předtím o tom média celý den spekulovala.

Na dotaz, zda ho o plánovaném odvolání informoval premiér, Zeman odpověděl, že to považuje za důvěrnou informaci. "Myslím, že by ho odvolal i bez mého přičinění," řekl k Babišovi. Blatného ve funkci nahradil ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

Dále Zeman v této souvislosti uvedl, že jeho vztahy s Babišem se "dále zlepšují". Odmítl to, že "vyhrožoval" tím, že pokud premiér Blatného neodvolá, nepověří Babiše po volbách sestavením vlády. Pokud by poslanci vyslovili vládě nedůvěru, byl by Zeman pro to, aby vládla až do podzimních voleb v demisi.

Novelu volebního zákona prezident nezamýšlí vetovat, naopak ji ihned po schválení Parlamentem podepíše. Zeman však nesouhlasí s korespondenční volbou, kterou zamýšlí do zákonu vložit Senát. Označil to za hloupost, zároveň ale naznačil, že by takovou změnu neblokoval.

Zeman také informoval, že nehodlá oddalovat odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), pokud mu ho premiér navrhne. K tématu změn ve vládě dodal, že vynikajícím ministrem kultury by byl Jan Birke (ČSSD).

Rovnocenná vakcína s Pfizerem

Prezident se v rozhovoru pro Blesk znovu vyjádřil i na téma očkování Sputnikem V v Česku. „Buď zde bude dostatek jiných vakcín a pak mě to přestane zajímat, anebo nebude, a pak budu tlačit dál," uvedl.

Sputnik V považuje hlava státu za bezpečnou vakcínu. „Sputnik V je rovnocenná vakcína s Pfizerem. Klidně bych se nechal přeočkovat buď Pfizerem, nebo Sputnikem. Váhal bych u jiných vakcín, u těchto ne,“ konstatoval.

Zeman zároveň kritizoval Slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv, který v týdnu oznámil, že dodávka vakcín se liší od Sputniku V, který byl použit v testech a ve studiích. "Vyvolává to pochybnost v kvalitu slovenského ústavu pro kontrolu léčiv," míní.

Podle českého prezidenta by epidemie koronaviru mohla skončit letos na podzim. „Poctivě nosím v autě respirátor a strašně mě to otravuje. Vytvořil jsem si prognózu, že v září epidemie skončí díky vakcinaci,“ prohlásil.

Přesun na invalidní vozík

Kvůli onemocnění nohou se Zeman rozhodl přesunout na vozík. Zatím ho občas používá jak na Pražském hradě, tak v Lánech, plánuje na něm však absolvovat i předávání státních vyznamenání 28. října ve Vladislavském sále.

Vyznamenání pro Kellnera

Prezident udělí in memoriam Řád bílého lva tragicky zesnulému vlastníkovi investiční skupiny PPF Petru Kellnerovi.



„Znal jsem Petra Kellnera poměrně dobře. Tykali jsme si a považoval jsem ho nejen za nejúspěšnějšího českého podnikatele, ale i za člověka, který prospěl České republice,” uvedl.



Řád Bílého lva je nejvyšším státním vyznamenáním České republiky.

"Nesouviselo to s mým egem, ale s mýma nohama," odpověděl Zeman na dotaz, proč o přesunu na vozík neinformoval dříve. "Spraví se ty nohy, nebo ne? Když se spraví, je zbytečné přesedlat na vozík. Když ne, proč se trápit s chůzí, proč se nechat vláčet jinak skvělou ochrankou?" popsal svoje úvahy.

Prezident se dlouhodobě léčí s neuropatií nohou a s cukrovkou. Loni si po pádu zlomil ruku. Média o jeho kondici naposledy spekulovala ve středu, kdy novináři nesměli zaznamenat Zemanův příchod do sálu při jmenování nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO).

"Může se stát zázrak. Já teď budu trochu trénovat chůzi, až bude tepleji. Alespoň s holí, jako jsem chodil dlouhodobě. Ale protože neuropatie je v podstatě neléčitelná a do jisté míry i progresivní, takže stav mých nohou není uspokojivý," odpověděl prezident na otázku, zda bude vozík používat už trvale. "Přiznat se k tomu, že jsem na vozíku, není nic defamujícího," uzavřel Zeman.