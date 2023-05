Občanské průkazy budou díky novým bezpečnostním prvkům proti výrobě padělků vypadat jinak. Doklad s novým designem se bude vydávat od července letošního roku. Další jeho zásadnější proměna přijde v roce 2025.

Ministerstvo vnitra poslalo do zrychleného meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášky, která mění podobu „občanek“. Platit by měla od začátku letních prázdnin. Vláda ji schvalovat nebude. Ke zrychlenému legislativnímu procesu přistoupil resort kvůli tenčícím se zásobám současného vzoru. Pokud by k tomu nedošlo, ohrozilo by to od července vydávání nových dokladů.

Hromadná řízená výměna „plastových“ kartiček se ovšem konat nebude. Úřady budou ty se starším vzhledem a menším počtem bezpečnostních prvků stahovat z oběhu průběžně.

„Ministerstvo vnitra žádnou hromadnou výměnu neplánuje. Lidé dostanou nové občanské průkazy, když jim bude u starších končit platnost nebo bude nutné vyměnit občanský průkaz z důvodu změny údajů v něm zapsaných jako například změna příjmení po svatbě či změna trvalého bydliště,“ uklidňuje mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Nový design přední strany občanského průkazu. Takovou podobu by měl mít doklad od července roku 2023.Zdroj: Zdroj: MVČRStěžejním důvodem „aktualizace“ vzhledu občanských průkazů je lepší zabezpečení proti výrobě padělků. Změn se dočká ovšem jen přední strana dokladu, ta zadní zůstane stejná.

Polykarbonátová fólie bude obsahovat oproti té současné viditelné bezpečnostní prvky. Nově přibudou dva lipové listy, jeden tmavší a jeden světlejší barvy, a to poblíž pole „pohlaví“. Další novinka v podobě obrysu mapy České republiky bude umístěna nad kolonkou s popiskem „podpis držitele“.

Současný vzor občanského průkazu.Zdroj: Zdroj: MVČR

Spolu se změnou designu a lepší ochranou proti padělání k jiným vylepšením nedochází. I nadále na občanském průkazu zůstává biometrický čip. Ten zobrazuje obličej držitele průkazu a dva otisky prstů. Při žádosti o vydání nové „kartičky“ tak nadále bude nutné se nechat na úřadu vyfotit a poskytnout otisky prstů. Poskytnuté biometrické údaje ovšem nejsou na úřadech archivovány. Úřad je smí mít uložené nejdéle 90 dnů od vyrobení dokladu, a to kvůli případné reklamaci. Po uplynutí této doby se musí smazat.

Bez rodného čísla

K zásadnější změně by mohlo dojít za bezmála půldruhého roku. Občanské průkazy vydané od 1. ledna 2025 by už neměly obsahovat rodné číslo. Důvodem je zlepšení ochrany osobních údajů. V rodném čísle je totiž skryté datum narození a pohlaví. Nahradit rodné číslo by měl jiný identifikátor s vyšším počtem číselných polí.

„Úsilí o utlumení používání rodného čísla je důsledkem a zároveň i podmínkou elektronizace veřejné správy, protože zatímco rodné číslo je identifikátor neměnný, identifikátor v podobě například čísla osobního dokladu změnit lze, a je tak možné zvýšit úroveň ochrany osobních údajů. V rámci systému základních registrů jsou proto už od roku 2012 používány neveřejné identifikátory typu základní identifikátor fyzické osoby a s nimi související agendové identifikátory fyzické osoby,“ upřesňuje Krátoška.

Občanka není jediná

Občanský průkaz není jediným dokladem, který se dočká změn. Od roku 2024 budou úřady vydávat „rozšířené“, lidově řečeno malé techničáky. Od tohoto data totiž začnou být velké technické průkazy, což je jakýsi rodný list automobilu, vedené elektronicky a původní papírové se postupně budou stahovat z oběhu. Malý techničák ovšem nikterak zásadně nenabobtná, do peněženky se vejde i poté.

„Na dokladu bude navíc údaj o vlastníkovi, datum první registrace v České republice, číslo typového schválení vozidla, kategorie vozidla, emisní limit, spotřeba paliva. Číslo dokladu bude rovněž v QR kódu,“ přibližuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Doklady do mobilu

Zdroj: DeníkV digitalizaci veřejných služeb zaostává Česko výrazně za ostatními státy Evropské unie. Podle indexu Digital Economy And Society Index z roku 2022 mu patří 23. pozice z celé sedmadvacítky. I proto v tuzemsku začala od 1. dubna fungovat Digitální informační agentura (DIA). Od ní si vláda slibuje výrazné zrychlení celé digitalizace.

Hlavním projektem pro letošní rok bude vývoj nového digitálního dokladu - eDokladovky. Pomocí této aplikace si budou uživatelé moci do svých chytrých telefonů nahrát průkazy a dokumenty. V první fázi by to měl být občanský a také řidičský průkaz. Plastové kartičky tak budou moci aktivní uživatelé chytrých telefonů nechat doma uložené na bezpečném místě.

Aplikace by měla fungovat od roku 2024. V současné době se pracuje jak na technickém řešení, tak i na nutné aktualizaci zákonů.

„Kromě digitálního dokladu je pro fungování nutná také změna legislativy. Doufáme, že se vše sejde tak, že od ledna příštího roku bude eDokladovka fungovat,” věří ředitel DIA Martin Mesršmíd. Ten dlouhá léta působil jako vrcholový manažer firmy Avast zabývající se počítačovou bezpečností.