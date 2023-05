Jednou z účastnic vládní tiskové konference, na níž ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil hlavní body navržené reformy penzí, byla i ekonomka a nedávná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Někdejší předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, která byla zřízena za předchozí vlády Andreje Babiše (ANO), poskytla Deníku krátký rozhovor.

Ekonomka a bývalá předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Paní Danuše Nerudová, myslíte si, že představené vládní návrhy mohou zdejší důchodový systém skutečně zachránit?

Musím říci, že jsme je viděli teprve tady a až na telefonech jsme na webu ministerstva práce a sociálních věcí luštili jednotlivé údaje, protože jsme je neznali. Pro mě je zásadní to, že opatření skutečně řeší udržitelnost důchodového systému. Že by už v prvním roce zřejmě mělo znamenat ušetření miliard. Důležité je, že se mění způsob, jak se bude stanovovat důchod. Naší generaci to v důsledku, až půjde do důchodu, přinese o něco menší peníze než mají ti, kteří do důchodu vstupují aktuálně.

Důchodová reforma přehledně: Co vše se změní. Jak to bude s předčasnou penzí

Jsou tedy všechna navrhovaná opatření podle vašich představ?

Řeší se tím udržitelnost systému, ale zároveň musím říct, že to chápu jako impuls pro lidi, že se nemohou spoléhat na stát. Že se musí zajišťovat jiným způsobem. Ale v tomto ohledu jsem zklamána, že nebyla prezentována žádná reforma třetího pilíře.

Jakou byste si představovala?

Ačkoli stát dává impuls lidem, aby se zajišťovali jinak, nereformuje třetí pilíř, aby sloužil skutečně jako penzijní produkt. Třeba tak, že by dereguloval možnosti, kam mohou penzijní společnosti investovat. Nebo by mohl stanovit strop na poplatky, aby to byl skutečně výhodný penzijní produkt.

Penze by měla trvat 21,5 roku, navrhuje vláda. Předčasné důchody se zpřísní

Vámi vedený tým nesl název Komise pro spravedlivé důchody. Budou podle vás penze stanovované podle nového systému skutečně spravedlivé, třeba pro střední generaci?

Musím říct, že jsem nesmírně ráda, že tam jsou zahrnuta i dvě opatření, která jsme my na naší komisi probírali, ale tehdy na nich nebylo možné najít politickou shodu. A sice společný vyměřovací základ na důchod manželů a fiktivní vyměřovací základ za léta péče o děti. Protože oba dva tyto nástroje se snaží odstranit nespravedlnosti, které sice vznikají mimo důchodový systém, ale důsledky mají právě v něm.

Ve svém vystoupení na tiskové konferenci jste zmínila, že předchozí vlády žádné skutečné zlepšení důchodového systému nepřinesly. Myslíte si, že se to této vládě podaří?

Myslím si, že jsou to parametrické změny, které ve svém komplexu dávají smysl. Pevně věřím, že opozice bude konstruktivní a že to skutečně bude chápat. I proto, že pan ministr staví na závěrech důchodové komise, kterou ustavila již minulá vláda. A staví na věcech, na nichž již v té komisi bylo dosaženo politického kompromisu. Takže by to ani pro opozici nemělo být ničím novým, stejně jako garantovaný důchod, který byl v té komisi rovněž projednán.

Jedním z nových opatření má být výrazné zvýšení odvodů pro živnostníky. Neobáváte se, že by to mohlo lidi odrazovat od samostatného podnikání?

Jako ekonomové jsme hovořili o tom, že je mezi odvodovým zatížením zaměstnanců a OSVČ velký nepoměr. Z toho, jak byla změna prezentována, jsem pochopila, že by tam měl být postupný náběh po dobu tří let od začátku podnikání, takže to pro ně vytváří nějaký prostor. Nicméně si myslím, že je trošku nešťastné, když OSVČ s nízkými příjmy budou platit příliš vysoké odvody.

Nepřijatelné, zní z opozice k úsporám. Co na to Babiš? Šéf ANO odpoví v debatě

Ani povinnost odpracovat pro důchod 40 let nevypadá, že by jejím zavedením chtěli ministři motivovat mladé lidi ke studiu na vysoké škole. To se totiž již do důchodu nezapočítává…

De facto to znamená, že pro vysokoškoláky bude velmi těžké jít do předčasného důchodu. Otázkou samozřejmě je, jaké procento vysokoškoláků pracuje v náročných profesích. Ale když si to spočítáte, když někdo studuje do 25 let a k tomu si přičtete tyhle roky, v podstatě se dostáváte na 65 let.

Sdílíte tedy optimismus vlády, že se jí představenými kroky podaří zachránit důchodový systém a že o nutnosti opatření přesvědčí veřejnost?

Zásadní sdělení podle mě je, že se to již nedotkne lidí nad padesát let. Že tato opatření nejsou zacílena na tuto generaci. A já věřím, že generace moje, střední i ty mladší chápou, že ten systém je neudržitelný a že ta opatření se prostě musí udělat, aby stát mohl garantovat, že my budeme mít důchody. Takže klíčovou součástí té důchodové reformy, předložení těch opatření, není jenom hledání politického konsensu a politického prosazení, ale i komunikační schopnost vlády - přesvědčit voliče, občany, že to je jediná možná cesta a že pomůže nám všem.