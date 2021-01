Zpožďovalo se také zasílání potřebných PIN kódů pro registraci. Ve frontě na odeslání čekalo podle Chytré karantény v 08:35 asi 40 tisíc SMS zpráv pro registraci k očkování proti covidu-19. Za vteřinu jich odesílali 20, později operátoři navýšili kapacitu na 200.

„Vše probíhá normálně, to, že vypadl systém. On nevypadl, byl zatížen na pět minut, ale já chápu, že novináři ihned sdělují tyto informace. Hlavně to funguje," řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO).

„Jsme rádi, že zájem je velký. Večer to vyhodnotíme podle míst, kde si senioři přejí rezervaci. Znovu opakuji, že je to velký nápor a pokud operátoři nestíhají posílat smsky a říkají, že je to jak na Silvestra, tak je třeba si tu situaci uvědomit," dodal Babiš s přesvědčením, že se situace zvládne.

I ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) hovořil o úspěchu. „Navzdory tomu, co se píše a co se komentuje, tak rezervace probíhá velmi úspěšně," řekl na tiskové konferenci Blatný. Podle něj se k očkování registrovalo 78 tisíc lidí, nárůst je zhruba 100 za minutu. Podle dat Chytré karantény navštívilo registrační web během prvních dvou minut 75 tisíc lidí.

„Pro přiblížení, když před nějakou dobou docházelo k rezervaci skupiny Rammstein v Edenu, tak zátěž, která byla tehdy při objednávání lístků, byla naprosto nesrovnatelná s tím, co se děje dnes, a přesto systémy běží," přiblížil Blatný s tím, že odesláno bylo 300 tisíc SMS a rezervovaný termín má 3000 lidí.

Po pátečním spuštění Blatný ještě na Twitteru doplnil, že na očkování se mohou přihlásit lidé nad 80 let kdykoliv. "Třeba i za týden. A to bez obav, že by přišli o svoji prioritu. Systém je nastavený tak, že vždy budou mít přednost před ostatními. Vakcíny, které budou nyní přicházet, jsou určené především pro ně," dodal k obavám seniorů.

Přesto ministr tento týden Deníku v exkluzivním rozhovoru připustil, že pokazit se může všechno. "Čím víc se toho budeme bát, tím spíš. Musíme na to být připraveni, proto tento týden probíhal zkušební provoz softwaru, aby se vychytaly mouchy," uvedl.

Kde se na stránkách registrovat:

* registrace.mzcr.cz

* crs.uzis.cz

Plošné očkování má zajistit, aby dostatečný počet obyvatel získal imunitu proti nemoci covid-19 a mohla se zcela zrušit opatření. Nepůjde to asi příliš rychle. Do středy bylo totiž podle ofi-ciálních čísel očkovaných jen 70 680 lidí.

V Dánsku s polovičním počtem obyvatel to bylo 118 tisíc. Dnešek bude zátěžovou zkouškou i pro registrační systém. „Přestal fungovat ISIN. To je informační systém, kam máme zadávat očkování. Den před spuštěním rezervačního sytému to není úplně ideální stav,“ varoval včera před případnými potížemi jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Informace poskytnou lékaři, web, úřady i telefonní linka

Chystané očkování proti koronaviru vyvolává v některých lidech obavy, zda nebudou mít nečekané alergické reakce. Obzvláště, pokud už je někdy zažili. Často přitom tento strach pramení jen z nedostatku informací.Většina lidí se přitom podle testů, jež byly provedeny na desítkách tisíc dobrovolníků během vývoje vakcín, nemusí ničeho obávat.

Pokud však chce člověk rozptýlit a trpí některými nemocemi, jež by mohly vyvolat v kombinaci s očkovací látkou potíže, měl by se v první řadě poradit se svým praktickým lékařem. Doktor bude přítomen i na samotném očkovacím místě.

Bezplatný telefonát

Další konkrétní informace pak získá i na bezplatné telefonní lince 1221. S jejím využitím by ale měl raději několik dnů počkat. Po spuštění Centrálního rezervačního systému totiž bude sloužit starším seniorům jako jedna z možností, jak se na očkování objednat. Blokoval by jim tak přístup k ní.

Informace k probíhajícímu očkování i pomoc s registrací nabízí také řada městských úřadů.

Využít ale lze i státních webových stránek. Například té na adrese koronavirus.mzcr.cz. A to konkrétně sekci Očkování proti covid--19. Kromě toho obsahuje řadu dalších dat, například o tom, kolik lidí je zrovna nakažených nebo kolik jich dosud dostalo vakcínu proti koronaviru.

Další důležité weby



Na webu Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pak je mimo jiné přehled hodnocených léčiv na covid. V databázi léků jsou pak třeba i příbalové letáky k vakcínám. Například ta od firem Pfizer a BioNTech se tam nachází pod názvem Comirnaty.



Dobrým zdrojem informací jsou i weby szu.cz a nzip.cz či onemocneni-aktualne.mzcr.cz.



Nevládní zdroje



Z neziskových stránek o koronaviru stojí za zmínku covdata.cz, web Světové zdravotnické organizace či agentury Bloomberg, na němž jsou mimo jiné údaje o tom, jak se očkuje v zahraničí.