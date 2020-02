Pořádná zima do Česka nepřijde. Na horách ale může opět sněžit

Nezvykle teplé počasí z poslední doby bude v Česku pokračovat i v následujících čtyřech týdnech. Ve vyšších horských polohách přesto může v příštích 14 dnech napadnout další sníh. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi pro období od 24. února do 22. března, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové také varovali, že do Česka dorazí v neděli nejenom velmi silný vítr, ale i déšť, který může rozvodnit některé toky.

Silnice z Božího Daru směrem na Klínovec. Ilustrační foto | Foto: ČTK

"V jednotlivých týdnech předpovědního období očekáváme střídání teplotně průměrných a teplotně nadprůměrných dní," uvádějí meteorologové. Co do množství srážek budou podle nich příští čtyři týdny jako celek průměrné. Aktuální data z radaru: Teploty přes den budou v příštím týdnu nejčastěji kolem devíti stupňů. A těsně nad bodem mrazu by měly zůstávat i v noci. Na začátku března se má velmi mírně ochladit. Od poloviny měsíce by ale denní teploty mohly stoupat i nad deset stupňů Celsia. Nejvíc srážek v následujících čtyřech týdnech očekávají meteorologové hned na začátku. "S ohledem na poměrně vysoké teploty vzduchu nelze v nižších a středních polohách očekávat (až na krátké epizody) tvorbu sněhové pokrývky." Česko znovu zasáhne silný vítr. Vydatný déšť může rozvodnit některé řeky Přečíst článek › Milovníci zimních sportů přesto ještě nemusí lyže uklízet do sklepů. "Na horách, zejména ve vyšších horských polohách je vysoká pravděpodobnost zvyšování sněhové pokrývky alespoň v první polovině předpovědního období," uvádí předpověď. Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 24. února do 22. března je 2,7 stupně Celsia. Podle záznamů vedených od roku 1951 bylo nejchladněji v roce 1987, kdy průměr činil minus 3,3 stupně Celsia. Naopak nejvyšší průměr 6,5 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1990. Varování před větrem Meteorologové dnes kromě dlouhodobé předpovědi vydali také nové varování před velmi silným větrem, který Česko zasáhne tuto neděli. V nárazech může mít rychlost mezi 70 až 110 kilometry v hodině, na horách i kolem 125 kilometrů. Na jihovýchodě Česka bude vítr slabší. Největší nebezpečí očekávají meteorologové v neděli večer při přechodu studené fronty. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí od nedělních 11:00 pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj, dále Prahu a střední Čechy. Od nedělních 15:00 platí varování před velmi silným větrem i pro ostatní kraje. Na jihu Moravy a ve Zlínském kraji ale riziko meteorologové hodnotí jako nízké. V noci z neděle na pondělí by měl vítr postupně slábnout. Bláznivé počasí: ptáci se vracejí, rostliny v ohrožení Přečíst článek › Vítr s sebou do Česka v neděli přinese také vydatné srážky. Déšť spolu s táním sněhu může způsobit vzestup hladin některých toků odvodňujících horské oblasti na úroveň prvního stupně povodňové aktivity. Nebezpečí ale meteorologové hodnotí jako nízké. Silný vítr už dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Krkonošská horská služba kvůli větru nedoporučuje turistům podnikat hřebenové túry

Autor: ČTK